«Рассказать свежий английский анекдот? Реднапп выпустил Павлюченко в основе...» Приключения Супер-Пава в «Тоттенхэме»

Дмитрию Губерниеву обязательно к прочтению.

Накануне матча Лиги Европы «Лестер» — «Спартак» вспоминаем, как форвард красно-белых Роман Павлюченко пытался покорить Англию.

«Про сил купить Это'О и Вилью, но привезли Павлюченко и Бента»

Блестящей игрой на Eврo-2008 Роман Павлюченко обратил на себя внимание серьезных европейских клубов. Расторопнее остальных оказался «Тоттенхэм», заплативший «Спартаку» за 26-летнего нападающего почти 18 миллионов евро.

Дебют россиянина в составе команды Хуанде Рамоса состоялся в 4-м туре чемпионата Англии против «Астон Виллы» (1:2).

Павлюченко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Россиянин выглядел достаточно блекло. Было очевидно, что Роман не всегда попадал в ритм атак. Его партнер по нападению Бент смотрелся активнее, и игра впереди шла в основном через темнокожего англичанина.

Павлюченко не смог произвести сильного впечатления на английскую публику, и в следующей встрече — с «Уиганом» (0:0). Роман вновь вышел в стартовом составе, а во втором тайме его заменил Фрэзер Кэмпбелл.

Роман расчехлил свою пушку в матче 3-го раунда Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (2:1). После выверенного навеса Леннона россиянин, освободившись во вратарской от опекуна, головой направил мяч в «девятку» — без шансов для Гивена. Хуанде Рамос выбрал на ту встречу схему 4-5-1, в которой Павлюченко выступил в роли единственного форварда.

Забегая вперед, нужно сказать, что Кубок английской лиги вообще станет турниром Павлюченко.

А вот в АПЛ дела у «шпор» по-прежнему шли неважно — лондонцы замыкали турнирную таблицу и только усугубили свое положение поражением от «Портсмута» (0:2).

Против «Халла» Павлюченко еще в первом тайме получил травму голеностопа и выбыл на две недели. В итоге Роман пропустил важные матчи сборной России в отборочном цикле ЧМ-2010 с Германией и Финляндией.

Без экс-спартаковца «Тоттенхэм» проиграл «Стоук Сити», остался на последнем месте, и руководство клуба решило уволить Рамоса. Впоследствии испанский специалист связывал свой провал на старте того сезона в АПЛ с тем, что ему привезли не тех нападающих.

«МанСити» подписывает Наваса и Негредо. Там не смотрят на возраст, там смотрят на игру футболиста, — говорил Рамос в феврале 2014 года, будучи главным тренером «Днепра». — У меня не возникало проблем в «Тоттенхэме» до продажи Бербатова. Вместо него я просил купить Это'О и Давида Вилью, но привезли Павлюченко и Бента. В тот сезон мы так и не смогли победить вплоть до моего увольнения после восьмого тура".

Роман Павлюченко забивает Петру Чеху. Фото Getty Images

«Пав стал агрессивнее. Раньше мог проспать большую часть игры»

Рамоса сменил Харри Реднапп, и Павлюченко удалось сразу же доказать ему свою состоятельность. Россиянин открыл счет в матче 9-го тура АПЛ с «Болтоном» (2:0). Экс-спартаковец вышел в стартовом составе в качестве единственного форварда и забил ударом головой после навеса Бентли.

— Наша тактика немного изменилась, и я стал играть на самом острие — так, как привык в сборной России и в «Спартаке», — заметил Павлюченко. — Меньше отходил назад, меньше смещался на фланги — действовал как ярко выраженный единственный центрфорвард, который должен откликаться на все прострелы и подачи. Скажу честно, мне так привычнее.

В игре с «Ливерпулем» Павлюченко уже остался в запасе (с первых минут впереди действовал Бент), однако, выйдя на поле во втором тайме, стал героем матча. Уже в добавленное время он с близкого расстояния переправил мяч в дальний угол ворот Рейны, здорово открывшись на передачу с лицевой линии Бента. Все британские издания в один голос назвали Павлюченко лучшим игроком встречи наравне с защитником Вудгейтом.

— На мой взгляд, отъезд в Англию — хорошее решение для Павлюченко, — утверждал в те дни главный тренер сборной России и «Челси» Гус Хиддинк. — Он попал в серьезный чемпионат, где постоянно надо выкладываться на сто процентов. Раньше, что уж скрывать, к нему были большие претензии по части самоотдачи. Павлюченко мог проспать большую часть матча, за что я как главный тренер сборной частенько его критиковал. Сейчас он стал агрессивнее, злее, лучше отрабатывает в обороне. А талантом его Бог не обделил.

Роман подтвердил слова голландца уже в игре с «Блэкберном», забив очередной мяч в Англии. Россиянин воспользовался выверенной передачей Леннона с правого фланга, в фирменном стиле пробив метров с одиннадцати в дальний угол.

И все-таки ему по-прежнему не хватало стабильности на все 90 минут. Порой Павлюченко действовал с явными перепадами. Как, например, в матче с «Эвертоном» (0:1). Роман начисто провалил первую половину, но после перерыва был, пожалуй, самой заметной фигурой в составе хозяев, поучаствовав чуть ли не во всех опасных эпизодах.

В то же время в Кубке лиги его было просто не удержать. Против «Уотфорда» и двух встреч с «Бернли» бывший спартаковец записал на свой счет три гола и две результативные передачи. Именно Павлюченко затащил лондонцев в финал турнира.

— Футбол здесь очень отличается от нашего: он настолько динамичный и силовой, что больше похож на хоккей, — заметил Павлюченко в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Судьи позволяют очень многое — приоритеты отдаются борьбе во всех ее проявлениях. В первых играх было очень трудно: не успеешь принять мяч, как его уже унесли вместе с ногами. Хуанде Рамос все время втолковывал, чтобы я перестроился и все делал в касание, максимум в два. Все футболисты здесь весьма атлетичны. Очень много работы в тренажерных залах. Когда я приехал и мне поставили обычный для всех вес — я эту штангу просто не поднял. Пришлось ее облегчать. Но сейчас уже поднимаю — значит, наверное, изменился.

Роман Павлюченко. Фото Getty Images

«Реал» хотел арендовать его из-за травмы ван Нистелроя

По странному стечению обстоятельств (а может быть, и по чьей-то наводке) в английских СМИ периодически появлялись новости о том, что зимой лондонцы могут расстаться с россиянином, так как он не по всем показателям устраивает главного тренера.

При этом медиа отправляли Павлюченко не куда-нибудь, а в «Реал», который тренировал Хуанде Рамос. Дело в том, что «Королевский клуб» потерял из-за тяжелой травмы Руда ван Нистелроя и находился в поиске забивного форварда.

Вот что в те дни говорил Реднапп:

— Мне действительно известно о том, что пару недель назад наш клуб получил факс из «Реала» с предложением отдать Павлюченко в аренду до конца нынешнего сезона, — сказал рулевой «шпор» в телефонном разговоре с корреспондентом «СЭ». — Однако это совсем не входило в наши планы, потому что российский форвард нам самим нужен. Да, он еще не полностью адаптировался в английской премьер-лиге, однако это не главное. Главное, что Роман забивает.

— Слышали об интересе к вам «Реала», куда пришел Хуанде Рамос? — впоследствии спросили Павлюченко.

— Прочитал в вашей газете.

— И что, не хотели бы уехать в Испанию, где футбол все-таки не настолько атлетичен, зато более техничен?

— Англия и Испания — два сильнейших чемпионата в мире. Но все-таки number one, на мой взгляд, — премьер-лига. Зачем же из нее уезжать? Да и такой инфраструктуры, как здесь, нет даже в Испании. Там я встречал плохие поля, здесь — ни разу. А какая атмосфера на трибунах! Я очень доволен, что решился сюда переехать и узнал совсем другой футбол. А какое счастье было забить здесь в первый раз! Сегодня на моем счету уже семь мячей, и каждый из них принес команде очки. Для новичка в таком трудном чемпионате это не так уж и плохо, ведь адаптацию никто не отменял. Вспомните, как трудно было Кавенаги в «Спартаке» и как он сейчас раскрылся во Франции.

«Реал» в итоге подписал тогда форварда «Аякса» Класа-Яна Хюнтелара.

Гарри Реднапп и Роман Павлюченко. Фото Getty Images

«В Англии я стал каким-то ужасно правильным»

Начало 2009 года выдалось для Павлюченко более чем удачным. Роман опять зарекомендовал себя кубковым бойцом. В старейшем турнире Старого Света оформил дубль в ворота «Уигана». Причем второй гол получился настоящим шедевром. Открывшись слева под короткую передачу Бэйла, он оказался перед штрафной против защитника. Игрок «Уигана» меньше всего ожидал, что Павлюченко правой ногой пробросит мяч мимо него себе на ход, мгновенным спуртом от него ускользнет, а затем левой великолепно пробьет низом в дальний угол. Несколько минут после взятия ворот болельщики пели: «Супер-Пав! Супер-Пав! Супер-Павлюченко!»

Гол стал для Романа юбилейным в Англии — десятым.

Однако в финале Кубка лиги против «МЮ» Супер-Пава ждало разочарование. Форвард практически ничего не показал в атаке и был заменен во втором тайме. Встреча завершилась вничью (0:0), а пенальти точнее пробила команда Алекса Фергюсона.

Март 2009-го Павлюченко вообще едва ли мог записать себе в актив. В игре с «Сандерлендом» бывший спартаковец вышел на замену всего на семь минут, а в матчах с «Астон Виллой», «Челси» и «Блэкберном» вообще не появился на поле. Реднапп стал делать ставку в нападении на Даррена Бента и Робби Кина, который в январе вернулся в «Тоттенхэм» из «Ливерпуля». Вновь пошли разговоры о том, что «шпоры» отдадут россиянина в аренду.

Реднапп выпустил его на замену вместо Бента на полчаса в матче с «Вест Хэмом» (1:0), и Павлюченко забил. Нападающий, находясь спиной к воротам, получил пас от Модрича на подходе к вратарской, мгновенно развернулся с мячом вокруг опекуна и прицельно пробил в дальний угол. Гол стал для Павлюченко пятым в премьер-лиге.

Удостоился он похвалы и от Реднаппа, который не очень часто баловал россиянина добрым словом: «Конечно же, я хочу, чтобы лучшие футболисты остались в команде, — сказал тренер, отвечая на вопрос о будущем Павлюченко в «Тоттенхэме». — Он забивал важные мячи в домашних матчах, но все же я жду от него большего. В плане техники Павлюченко — игрок топ-класса, но ему еще требуется время, чтобы адаптироваться к английскому футболу. Форварду стоит обратить внимание на две вещи: во-первых, иногда защитники слишком легко оттирают его от мяча, во-вторых, хотелось бы, чтобы он больше работал на команду».

Но в следующих двух играх — с «МЮ» и «Ньюкаслом» — Павлюченко не попал даже в заявку «шпор». Причина объективная: возникли проблемы со спиной.

— Уже можно подводить итоги вашего первого сезона в Англии. Насколько вы им довольны?

— В целом, безусловно, доволен. Ведь, уезжая в Лондон, не знал до конца, что из этого выйдет, а о том, что забью 14 голов за сезон, и загадывать не мог. Считаю, что для первого сезона результат совсем неплохой — у многих он уходит исключительно на адаптацию к новой стране и новому футболу.

— Ваши привычки как-то поменялись?

— Замечаю, что становлюсь каким-то ужасно правильным. Вожу машину на предписанной скорости, не выше 30 миль в час, всех на дороге пропускаю, автоматически пристегиваюсь. Обязательно улыбаюсь при общении, все время говорю спасибо — даже незнакомым людям. В общем, живу по здешним канонам. Думаю, в Москве, если поеду куда-то с друзьями на скорости 50 километров в час, они будут не просто удивлены, а ошарашены. Скажут: «Ты что, совсем с ума сошел?»

В свой первый сезон в «Тоттенхэме» Павлюченко забил 14 голов во всех турнирах. Но здесь целесообразно сравнить его статистику с другими нападающими «шпор» непосредственно в АПЛ. В чемпионате Англии Роман провел 28 матчей (17 — в старте), забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Даррен Бент: 33 матча, 12 голов, две передачи.

Робби Кин: 14 матчей, пять голов, три передачи.

Джермейн Дефо (перешел в «Тоттенхэм в январе 2009 года и получил довольно тяжелую травму): восемь матчей, три гола, один пас.

Итак, во втором сезоне в Англии Павлюченко ждала жесткая конкуренция за место в основе команды Харри Реднаппа.

«Павлюченко очень вальяжный парень. Но и очень способный»

Проблемы Павлюченко в «Тоттенхэме» начались уже на старте сезона-2009/10. В первом туре «шпоры» дома одолели «Ливерпуль». Россиянин вышел на поле уже в добавленное время, и за отведенные ему две минуты проявить себя у него не было никакой возможности.

Учитывая не очень убедительную игру форвардов Дефо и особенно Кина, бывший спартаковец был вправе рассчитывать на большее игровое время в выездном поединке с «Халл Сити». Однако Реднапп вновь сделал ставку на тех же нападающих, которые, надо признать, доверие оправдали, на двоих забив четыре мяча (5:1). Вполне логично, что тренер не стал менять пару форвардов и в игре с «Вест Хэмом» (2:1).

В игре с «Бирмингемом» экс-спартаковец вышел на замену лишь на 80-й минуте и в самой концовке выдал голевой пас на Леннона, который принес лондонцам победу — 2:1. Однако Реднапп по-прежнему не видел Романа игроком основы.

Россиянин перестал скрывать в прессе, что роль четвертого форварда «Тоттенхэма» (после Дефо, Кина и Крауча), которую ему отвел тренер, его категорически не устраивает.

— Ситуация, когда ты матч за матчем остаешься на скамейке запасных, не понравится ни одному футболисту. Ведь так можно и из сборной выпасть в преддверии чемпионата мира. Поэтому я созрел, чтобы рассмотреть предложения других клубов, — подчеркнул Павлюченко.

Справедливости ради нужно отметить, что Кин и Дефо на старте того сезона смотрелись очень прилично. Дефо вообще признавали лучшим в своем амплуа наравне с Руни из «МЮ».

Вдобавок ко всему «Тоттенхэм» серьезно задрал цену на Павлюченко. Лондонцы начинали торговлю с 20 миллионов евро и готовы были уступить лишь 3-4 миллиона.

Одним из главных претендентов на Супер-Пава был «Спартак», который, впрочем, не пошел на условия лондонского клуба.

— Почему не получилось вернуть из «Тоттенхэма» Романа Павлюченко, несмотря на то что у самого футболиста было такое желание? — спросили тогда Валерия Карпина.

— У Павлюченко было, а у «Тоттенхэма» — нет. Мы посылали в Лондон два официальных предложения: на 10 миллионов евро за немедленный выкуп прав и на 13 миллионов через аренду: 1 миллион сейчас и 12 — спустя год за окончательный переход. Однако англичан эти условия не устроили: нам было сказано, что форвард стоит 20 миллионов.

Нападающий остался в Англии и продолжил полировать лавку. В трех матчах кряду он не попадал даже в заявку из-за проблем с «ахиллом». В целом за месяц с середины августа до середины сентября Павлюченко отыграл в АПЛ всего 11 минут...

Теперь уже Реднапп не скрывал того, что, возможно, нашему игроку лучше сменить команду в зимнее трансферное окно:

— Роман — футболист мирового уровня, на таких всегда есть спрос. К нему проявляют интерес итальянские и испанские клубы. Сейчас в моем распоряжении четыре высококлассных форварда: Дефо, Кин, Крауч и Павлюченко, а я, признаюсь, предпочел бы, чтобы было три.

По словам Реднаппа, он обсудил вопрос Павлюченко с тренером сборной России: «Хиддинк был здесь в пятницу, и мы разговаривали о Паве. В целом у нас полностью совпадают мнения. Гус сказал, что испробовал все возможные методы воздействия на Романа. Иногда Хиддинку приходится кричать на него, иногда обернуть все в шутку, иногда лучше вовсе не говорить с ним. Павлюченко — очень вальяжный парень, но и очень способный. Мы с Хиддинком чувствуем, как хорошо он оснащен технически. Но ему нужно быть агрессивнее. Я жду, что он произведет на меня впечатление. Такое, которое даст мне понять: «Я не могу позволить, чтобы он сейчас покинул мою команду».

Роман Павлюченко в игре против «Ливерпуля». Фото Getty Images

«Рассказать свежий лондонский анекдот? Реднапп выпустил Павлюченко в основе...»

Павлюченко вышел на замену в дерби с «Арсеналом» (0:3), после чего вновь оказался в глухом запасе.

— Оставаться в той ситуации, в которой нахожусь сегодня, невозможно, — негодовал Роман в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Полгода сижу на скамейке в клубе, ввиду чего потерял место в основном составе сборной. А, дай бог, попадем на чемпионат мира — кто будет рассчитывать на форварда, не имеющего игровой практики?

Зимой интерес к Роману проявили «Рома», «Ливерпуль», «Локомотив» и «Зенит». «Тоттенхэм» был готов продать его не меньше чем за 16 миллионов фунтов. При этом Реднапп продолжал мариновать Пава на лавке. А в игре с «Вулверхэмптоном» даже не включил его в заявку, дав понять, что Роман филонит на тренировках.

— Павлюченко и Бентли здоровы, ни о каких инцидентах между нами нет речи, — заверил тренер «шпор». — Просто они не заслужили того, чтобы попасть на скамейку. Остальные игроки всю неделю работали с предельной самоотдачей, тратя 110 процентов себя. Будем считать это своеобразным посланием для обоих.

Павлюченко, в свою очередь, оставалось только грустно шутить по поводу своего положения в «Тоттенхэме»:

— Вот вам последний лондонский анекдот: «Харри Реднапп выпустил Романа Павлюченко в основном составе...» Увы, все это было бы смешно, если бы не было так грустно. У меня вообще такое ощущение, что наш главный тренер надо мной издевается. Может быть, он и правда, как говорят некоторые, мстит за поражение сборной Англии двухлетней давности? (Смеется.) Перед игрой на Кубок с «Манчестером» Реднапп вызвал меня и сказал: завтра у тебя будет шанс отличиться перед 75 тысячами зрителей, его надо использовать. Использовал — просидев на лавке все девяносто минут...

Роман Павлюченко. Фото Getty Images

«В «Зенит» я никогда не перейду»

Январское трансферное окно не внесло никакой ясности. В борьбу за Павлюченко вступил «Зенит». Именно этот вариант продолжения карьеры Романа журналисты считали наиболее вероятным. Однако сам футболист подчеркнул, что не готов выступать за питерский клуб.

— За последние двое суток было как никогда много звонков — не только журналисты, но и друзья искали подтверждения моему переходу в «Зенит», который в интернете был подан едва ли не как свершившийся факт, — рассказывал форвард. — Могу успокоить всех сразу — или, может быть, кого-то расстроить, — но дорога в санкт-петербургский клуб для меня закрыта. Причем это мое личное решение. Объяснение очень простое: я никогда не смогу стать там своим, поскольку раньше достаточно долго играл за московский «Спартак». Прекрасно зная отношения между спартаковскими и зенитовскими болельщиками, понимаю, что первые мне никогда не простят такого шага, а вторые никогда не примут его полностью. Отношение красно-белых фанов мне всегда было дорого.

У Романа возник вариант с «Локомотивом», но и он в итоге сорвался.

— Иногда у меня складывается ощущение, что Реднапп надо мною просто издевается, — это уже слова отчаяния Павлюченко. — Я сказал ему, что так продолжаться не может: с тем, что творится в моей голове, вряд ли помогу команде. Мне обязательно надо играть — иначе от футболиста Павлюченко останутся только воспоминания, и он никому не будет нужен! Предложение «Локомотива» было действительно стоящее... Однако Реднапп на словах готов отпустить меня, а на деле я продолжаю наблюдать за играми со скамейки. При этом стопроцентно уверен, что главному тренеру не нужен, он не видит меня в своих схемах.

— А если вы выйдете на десять минут и сделаете хет-трик?

— Такое вообще реально? И что изменилось после того, как я забил «Лидс» в Кубке? Вроде бы ушел Робби Кин, но на его место уже взяли Гудьонсена. Кому нужен игрок с потухшими глазами?

Роман Павлюченко. Фото Getty Images

«Спящий гигант» проснулся: три дубля в четырех матчах!

21 февраля 2010 года Павлюченко в буквальном смысле ошеломил английскую футбольную общественность. В игре с «Уиганом» тренер выпустил его на поле на 17 минут, и наш форвард успел за это время оформить дубль!

Сначала Пав превратил в забитый гол хороший пас Модрича к линии штрафной, а в добавленное время добил мяч практически с нулевого угла после того, как вратарь парировал его удар головой.

— Меня многие и здесь, и в России уже похоронили, писали, что как футболист я давно закончился, поэтому отличиться сегодня хотелось как никогда. Всю неделю работал на тренировках так, что даже Реднапп меня похвалил, чего давненько не случалось.

По версии Sky Sports, российский нападающий — лучший игрок встречи: единственная «восьмерка» среди всех футболистов. Не обошел стороной успех Павлюченко и Реднапп: «Павлюченко был лучшим во время тренировок команды в четверг и пятницу, он полностью отдавался работе и проявил фантастический настрой. Я всегда говорил, что у него недюжинный талант, по технической оснащенности это игрок топ-уровня. Когда он хочет играть и хочет работать, Пав очень хорош. Он был великолепен. Наши болельщики очень любят его».

Суперпав отметился дублем в переигровке матча Кубка Англии с «Болтоном», а затем продолжил феерить в АПЛ, открыв счет во встрече с «Эвертоном» (2:1).

Очередной дубль — теперь уже в ворота «Блэкберна» — окончательно убедил всех в том, что «спящий гигант» проснулся. В четырех матчах Павлюченко забил семь мячей!

В пяти матчах подряд (когда такое было!) Павлюченко выходил с первых минут. Голов, правда, до конца того сезона он больше не забил, но внес серьезный вклад в победу над «Челси» (2:1), заработав пенальти и отдав результативный пас Бэйлу.

Приход Адебайора, запас, шедевр в игре с «Рубином»

В свой третий английский сезон Супер-Пав входил уже с высоко поднятой головой. К нему вернулась былая уверенность. В итоге он стал самым эффективным форвардом «шпор». В АПЛ Роман сыграл 29 матчей (18 — в старте), забил десять голов и отдал четыре результативные передачи. Для сравнения: Крауч — 34 матча, четыре гола, десять передач. Дефо — 22 матча (получил травму, а потом и дисквалификацию на три игры), четыре гола, два паса.

Кроме того, Павлюченко записал в свой актив три мяча в групповом турнире Лиги чемпионов — «Твенте» (дубль) и «Интеру». «Шпоры» дошли до четвертьфинала турнира, где уступили «Реалу» (0:4, 0:1). В АПЛ команда Реднаппа финишировала пятой, не попав в Лигу чемпионов.

Следующий сезон лондонцы начали из рук вон плохо, потерпев два крупных поражения — от «МЮ» (0:3, Павлюченко отыграл 16 минут) и «Сити» (1:5, Роман остался в запасе). В срочном порядке у «Реала» был арендован Эмманюэль Адебайор. Реднапп перешел на схему игры с одним форвардом и сделал ставку на тоголезца. Африканец не подвел, наколотив за сезон 17 голов и отдав 11 результативных передач в АПЛ. Крауча продали в «Стоук Сити», а Дефо и Павлюченко, как правило, наблюдали за творениями Адебайора со скамейки запасных.

Как показали предыдущие сезоны, в таких ситуациях Роман молчать не привык.

— Не играю — вот и все, что происходит. Почему — понять невозможно, и никто мне этого не объясняет. А судя по тому, что в команду пришел еще и Адебайор, я вообще перестану получать шансы в ближайшее время. Что, естественно, устраивать меня никак не может. Сейчас мои агенты находятся в Лондоне, они встречались с президентом клуба Леви и пытались найти выход из ситуации, но пока это не получается. Мы предлагали вариант с арендой на полгода, но Леви категорически против. Между тем сейчас в команде пять форвардов, и кто-то даже не будет попадать в заявку, а значит, должен уйти.

С конца августа до середины декабря Павлюченко провел на поле в премьер-лиге в общей сложности 17 минут... Ему оставалось проявлять себя в Лиге Европы.

Роман показал, что не растерял свою форму, во встрече с «Рубином» (1:0), забив, возможно, свой самый красивый гол в составе лондонцев. На 32-й минуте Шаронов у самой штрафной сфолил на сопернике. Павлюченко не дал повода даже заподозрить, что штрафной может пробить кто-то другой. Судья, правда, заставил его отодвинуть мяч метра на два, но это не помешало форварду сборной России, долго протиравшему мяч, едва не разорвать в клочья сетку в правой «девятке» ворот Рыжикова. Роскошный гол!

«Рома, ты будешь играть, когда начнешь забивать в каждом матче»

После игры он дал интервью обозревателю «СЭ», порассуждав о своем будущем и английском этапе карьеры.

— О своем английском опыте не жалею ни капли: все сделал правильно, — подчеркнул Супер-Пав. — Думаю, каждый футболист хотел бы поиграть в чемпионате Англии, сразиться с «МЮ», «Челси», «Арсеналом». Многому здесь научился, да и добился немалого. Что бы обо мне ни говорили, как бы ни критиковали, «Рубину» я забил свой 40-й гол за «Тоттенхэм». Это тоже не каждому дано. Глупо скрывать, что здесь намного лучше жить. Лондон — место, где можно наслаждаться жизнью. Здесь правильно живут, не то что у нас.

— Правильно — это как?

— Тут чувствуешь себя спокойно за семью, за детей. Не переживаешь ни за что, не находишься в постоянном нервном напряжении, как бы чего не случилось. А у нас каждый день кого-то убивают, что-то взрывают, пьяные водители наезжают на пешеходов, падают самолеты, причем порой выясняется, что пилот был нетрезв... Понимаю, что нарисовал печальную картину, но такая вот у нас жизнь.

Вместе с тем Павлюченко довольно жестко ответил на замечания Реднаппа о том, что он не слишком хорошо подготовился к сезону.

— На днях наш главный тренер заявил, что я не играю в стартовом составе из-за плохо проведенной предсезонки. Мне это непонятно. Хотя бы потому, что на первой половине предсезонной подготовки самого тренера в команде не было, и он лично не видел, как я готовился. Да и в целом, на мой взгляд, он в оценке этой ситуации не прав. Я работал точно так же, как и другие футболисты, выкладывался без остатка.

Сложно сказать, задели ли Реднаппа эти слова или он руководствовался чем-то иным, но факт остается фактом: после гола в ворота «Рубина» в чемпионате Англии Роман пропустил еще пять встреч.

— В свое время вместе с Реднаппом в «Тоттенхэм» пришли Дефо и Крауч, которые сразу начали играть, — вспоминал Павлюченко в прямом эфире Instagram c Okko Sport. — Я стал третьим нападающим, хотя пришел первым. Я не опускал рук, тренировался, играл, выходил, забивал. Потом пришел ван дер Варт. Он был в оттяжке, но все равно. Затем вернулся из «Ливерпуля» Робби Кин. Еще одна легенда «Тоттенхэма». А дальше Адебайор, понимаете? Я как-то задал вопрос тренеру: «Харри, дай мне шанс, почему вот так получается?» А он мне ответил: «Рома, ты будешь играть тогда, когда будешь забивать в каждой игре. Тогда я буду тебя ставить». Я ему ответил: «Но так нереально, я не могу в каждом матче забивать». У меня были моменты, когда я забивал три-четыре игры подряд — и появлялся на поле. Но стоило в одной встрече не забить, и все менялось. При Реднаппе мы узнавали стартовый состав за полтора часа до игры. Он мне давал шансы, я старался забивать.

Так и произошло в поединке с «Сандерлендом». Еще в первом тайме Леннон получил травму, и Реднапп выпустил Павлюченко на замену. После перерыва Модрич разогнал атаку, переадресовал мяч ван дер Варту, а тот сделал тонкую передачу на Романа, который с линии штрафной точно пробил низом в дальний угол.

Роман Павлюченко (справа). Фото Татьяна Дорогутина, —

«Локомотив»

В дерби с «Челси» экс-спартаковец в перерыве заменил травмированного ван дер Варта, но сказать, что ему удалось здорово себя проявить, к сожалению, нельзя. Нападающий старался много двигаться, но очень мало получал мяч и проиграл почти всю борьбу. В итоге Sky Sports поставил Павлюченко оценку 5 баллов, а болельщики и вовсе 3,8...

Как следствие — опять глухой запас и лопнувшее терпение нашего футболиста.

— В вашей карьере изменений в ближайшее время не предвидится?- спросили россиянина в январе.

— Пока ничего сказать не могу.

А буквально на следующий день стало известно, что Павлюченко переходит в московский «Локомотив».

— Я просто пояснил руководству «Тоттенхэма» свою позицию, заключающуюся в том, что если они не отпустят меня сейчас, когда практика в преддверии чемпионата Европы особенно необходима, то летом я вообще не стану рассматривать вопрос о переходе, отработаю последний год контракта и уйду в итоге бесплатно. Тем более что этот самый год даст мне дополнительный бонус — вид на жительство в Англии. Естественно, терять абсолютно все деньги на игроке, который достался клубу за немалые средства, ни один разумный человек не захочет.

— Почему у вас не сложились отношения с Реднаппом? Вы хоть сейчас можете сказать?

— Нет, потому что сам этого не понимаю. Однако винить в моем периодическом простое только тренера было бы тоже неправильно — видимо, и сам что-то неверно делал, не понимал до конца всех предъявляемых им требований.

— В России устойчивое убеждение, что вы просто-напросто недорабатывали на тренировках...

— Это полная ерунда, прошедшая в прессу благодаря тому же Реднаппу, которому надо было как-то объяснять свои решения. Он мог вообще не присутствовать на тренировке, а потом заявить, что Павлюченко плохо там работал. Нет, я никогда не сачковал, а причины моей опалы лежат где-то в другой плоскости. Для меня, повторю, так до конца и не понятой.

— Если бы вы со своим нынешним опытом вернулись на три с половиной года назад — пошли бы снова в «Тоттенхэм»?

— Безусловно!

Спустя годы Павлюченко не скрывал, что совершил ошибку, уехав тогда из Англии в Россию.

— Уже через месяц или два я так жалел, так жалел... Когда меня спрашивают, что я поменял бы в своей карьере, то я говорю — наверное, не возвращался бы тогда в Россию, — заявил Роман в одном из недавних интервью.

За «Тоттенхэм» Павлюченко провел 113 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал десять результативных передач.