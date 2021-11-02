«Сити Групп» купит акции «Спартака»? Что известно на данный момент
Сегодня Telegram-канал Baza распространил данные, согласно которым компания City Football Group Limited, которой владеют шейхи из ОАЭ, они же — акционеры «Манчестер Сити», намерены приобрести 20 процентов акций красно-белого клуба.
Мы выяснили, как обстоят дела на самом деле.
Первое. На матче с «Ростовом» побывали четыре человека из «Сити Групп». Контакт с представителями «Спартака» был — самый первый, еще ни о чем не говорящий. Инфраструктуру красно-белых гости действительно посмотрели, но пока не более.
Второе. Этим представителем красно-белых был не Леонид Федун — как известно, владелец на встречу с дончанами (как и на ряд других последних) не приезжал.
Третье. Если и когда дело продвинется дальше (что пока далеко не факт), то речь может пойти о покупке самой миноритарной доли акций «Спартака» — 3-5 процентов для начала, не более.
Четвертое. «Сити Групп» уже присматривалась к «Уфе» — с башкирской командой переговоры ничем не закончились, а также к ЦСКА и «Краснодару». Схема та же — вступать в полноправное владение одним из клубов РПЛ шейхи не собираются.
При этом не исключено, что контакты со «Спартаком» продолжатся и выйдут на стадию официальных переговоров. Но даже при таком сценарии это дело довольно далекой перспективы.
P. S. В самом «Спартаке» информацию Baza пока не комментируют.
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