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«Сити Групп» купит акции «Спартака»? Что известно на данный момент

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 20:00
Болельщики «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Болельщики «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Информация «СЭ» о возможном громком бизнес-процессе в нашем футболе.

Сегодня Telegram-канал Baza распространил данные, согласно которым компания City Football Group Limited, которой владеют шейхи из ОАЭ, они же — акционеры «Манчестер Сити», намерены приобрести 20 процентов акций красно-белого клуба.

Мы выяснили, как обстоят дела на самом деле.

Первое. На матче с «Ростовом» побывали четыре человека из «Сити Групп». Контакт с представителями «Спартака» был — самый первый, еще ни о чем не говорящий. Инфраструктуру красно-белых гости действительно посмотрели, но пока не более.

Второе. Этим представителем красно-белых был не Леонид Федун — как известно, владелец на встречу с дончанами (как и на ряд других последних) не приезжал.

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Третье. Если и когда дело продвинется дальше (что пока далеко не факт), то речь может пойти о покупке самой миноритарной доли акций «Спартака» — 3-5 процентов для начала, не более.

Четвертое. «Сити Групп» уже присматривалась к «Уфе» — с башкирской командой переговоры ничем не закончились, а также к ЦСКА и «Краснодару». Схема та же — вступать в полноправное владение одним из клубов РПЛ шейхи не собираются.

При этом не исключено, что контакты со «Спартаком» продолжатся и выйдут на стадию официальных переговоров. Но даже при таком сценарии это дело довольно далекой перспективы.

P. S. В самом «Спартаке» информацию Baza пока не комментируют.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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