Холдинг, владеющий «Манчестер Сити», проявляет интерес к «Спартаку». Кто за ним стоит и что нужно об этом знать

Можно расслабиться — арабские миллионы на красно-белых быстро не свалятся.

Что случилось

Во вторник Telegram-канал с большим охватом Bazа сообщил, что представители компании City Football Group (CFG), владеющей в том числе «Манчестер Сити», ведут переговоры со «Спартаком» о покупке части акций клуба. И что в субботу они, например, побывали на матче красно-белых с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ.

По информации «СЭ», это действительно так. Четыре человека из FCG действительно приезжали на «Открытие Банк Арену», посмотрели инфраструктуру красно-белых и пообщались с людьми из менеджмента «Спартака». Однако назвать это словом «переговоры» — большое преувеличение. Скорее речь идет о предварительных контактах — их можно охарактеризовать как ознакомительные. Что-то вроде декларации о намерениях.

Владелец «Спартака» Леонид Федун на встрече с «Ростовом» не присутствовал и с сотрудниками CFG не говорил. Однако он в курсе их визита и контактов с представителями его клуба.

Bazа пишет о 20 процентах акций «Спартака», которые якобы может купить City Football Group. Однако по нашей информации, речь идет о куда более скромном пакете — 3-5 процентов, и то пока не факт.

Это уже не первая информация об интересе CFG к российскому клубу. В конце мая 2020 года сообщалось, что крупный иностранный инвестор может зайти в «Уфу». Речь шла как о CFG, так и об австрийском концерне «Ред Булл», у которого тоже есть своя футбольная империя. Однако это все так и осталось на уровне разговоров, тем более тогдашний генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов вскоре перешел на работу в «Спартак».

Кроме того, CFG присматривалась к ЦСКА и «Краснодару» — речь опять же шла о покупке небольшого пакета акций (кстати, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов все в том же мае 2020-го говорил о проработке возможности привлечения зарубежных инвесторов для красно-синих).

Что такое City Football Group?

CFG — это холдинговая компания, которая управляет футбольными клубами, принадлежащими Abu Dhabi United Group (ADUG). Именно ADUG владеет 78 процентами акций CFG. Еще 12 процентов акций находятся в собственности китайских фирм China Media Capital and CITIC Capital. Наконец, еще 10 процентов осенью 2019 года выкупила американская компания Silver Lake, являющаяся одним из крупнейших технологических инвесторов в мире и чей головной офис находится в Силиконовой долине.

Для понимая, Silver Lake инвестировала в такие компании как, например, Airbnb, Alibaba Group или Dell Technologies. 10 процентов акций CFG обошлись ей в 500 миллионов долларов. Как сообщал официальный сайт City Football Group, благодаря этому вливанию стоимость холдинга выросла до 4,8 миллиарда долларов.

Что касается видов деятельности, то в самой CFG говорят про владение футбольными клубами, инвестиции в футбольный бизнес, сеть академий по всему миру (по сути, речь идет о франшизе), маркетинге, управленческой и обучающей работе.

Так или иначе CFG связана с десятком клубов по всему миру. Это — «Манчестер Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Бомбей Сити» (Индия), «Ломмель» (Бельгия), «Жирона» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Йокогама Маринос» (Япония) и «Эсперанс» (Тунис). Однако по-настоящему своими в холдинге считают только первые три коллектива.

Действительно, в «Бомбей Сити» у CFG 65 поцентов акций (холдингу требовалось зайти на перспективный индийский рынок), в «Ломмеле» — чуть больше 50 процентов (основной упор — академия и юношеский сектор), в «Жироне» — 44,3 процента (шейхам важно присутствие в ла лиге, пусть даже в сегунде, а не в примере), в «Сычуань Дзюню» — 28 процентов акций (история важна для китайских партнеров), в «Йокогаме Маринос» — 20 процентов акций (тут завязаны партнерские отношения холдинга с автоконцерном Nissan, который является главным акционером «Йокогамы», плюс клуб получает доступ ко всей интеллектуальной собственности CFG).

Единственное исключение — это «Монтевидео Сити Торке», там у City Football Group 100 процентов акций, и для холдинга это опорный пункт в Южной Америке (скаутинг, развитие молодых талантов, изучение рынка и так далее), о чем говорится на его официальном сайте. А в марте этого года открыта новая клубная академия.

Кроме того, в январе 2021 года CFG заключила партнерское соглашение с боливийским «Боливаром», который может получить доступ к технологиям и методологии, принадлежащим группе.

Так что можно предположить, что и в случае со «Спартаком», если переговоры войдут в серьезную стадию и сделка состоится, применят какой-то похожий формат сотрудничества — на уровне доступа к интеллектуальной собственности CFG или, например, каких-то совместных акций в плане юношеского футбола.