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Холдинг, владеющий «Манчестер Сити», проявляет интерес к «Спартаку». Кто за ним стоит и что нужно об этом знать

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 21:20
Фанат «Манчестер Сити». Фото Reuters
Фанат «Манчестер Сити». Фото Reuters
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Можно расслабиться — арабские миллионы на красно-белых быстро не свалятся.

Что случилось

Во вторник Telegram-канал с большим охватом Bazа сообщил, что представители компании City Football Group (CFG), владеющей в том числе «Манчестер Сити», ведут переговоры со «Спартаком» о покупке части акций клуба. И что в субботу они, например, побывали на матче красно-белых с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ.

По информации «СЭ», это действительно так. Четыре человека из FCG действительно приезжали на «Открытие Банк Арену», посмотрели инфраструктуру красно-белых и пообщались с людьми из менеджмента «Спартака». Однако назвать это словом «переговоры» — большое преувеличение. Скорее речь идет о предварительных контактах — их можно охарактеризовать как ознакомительные. Что-то вроде декларации о намерениях.

Владелец «Спартака» Леонид Федун на встрече с «Ростовом» не присутствовал и с сотрудниками CFG не говорил. Однако он в курсе их визита и контактов с представителями его клуба.

Bazа пишет о 20 процентах акций «Спартака», которые якобы может купить City Football Group. Однако по нашей информации, речь идет о куда более скромном пакете — 3-5 процентов, и то пока не факт.

Это уже не первая информация об интересе CFG к российскому клубу. В конце мая 2020 года сообщалось, что крупный иностранный инвестор может зайти в «Уфу». Речь шла как о CFG, так и об австрийском концерне «Ред Булл», у которого тоже есть своя футбольная империя. Однако это все так и осталось на уровне разговоров, тем более тогдашний генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов вскоре перешел на работу в «Спартак».

Кроме того, CFG присматривалась к ЦСКА и «Краснодару» — речь опять же шла о покупке небольшого пакета акций (кстати, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов все в том же мае 2020-го говорил о проработке возможности привлечения зарубежных инвесторов для красно-синих).

Болельщики &laquo;Спартака&raquo;. «Сити Групп» купит акции «Спартака»? Что известно на данный момент

Что такое City Football Group?

CFG — это холдинговая компания, которая управляет футбольными клубами, принадлежащими Abu Dhabi United Group (ADUG). Именно ADUG владеет 78 процентами акций CFG. Еще 12 процентов акций находятся в собственности китайских фирм China Media Capital and CITIC Capital. Наконец, еще 10 процентов осенью 2019 года выкупила американская компания Silver Lake, являющаяся одним из крупнейших технологических инвесторов в мире и чей головной офис находится в Силиконовой долине.

Для понимая, Silver Lake инвестировала в такие компании как, например, Airbnb, Alibaba Group или Dell Technologies. 10 процентов акций CFG обошлись ей в 500 миллионов долларов. Как сообщал официальный сайт City Football Group, благодаря этому вливанию стоимость холдинга выросла до 4,8 миллиарда долларов.

Что касается видов деятельности, то в самой CFG говорят про владение футбольными клубами, инвестиции в футбольный бизнес, сеть академий по всему миру (по сути, речь идет о франшизе), маркетинге, управленческой и обучающей работе.

Так или иначе CFG связана с десятком клубов по всему миру. Это — «Манчестер Сити» (Англия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Бомбей Сити» (Индия), «Ломмель» (Бельгия), «Жирона» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Йокогама Маринос» (Япония) и «Эсперанс» (Тунис). Однако по-настоящему своими в холдинге считают только первые три коллектива.

Действительно, в «Бомбей Сити» у CFG 65 поцентов акций (холдингу требовалось зайти на перспективный индийский рынок), в «Ломмеле» — чуть больше 50 процентов (основной упор — академия и юношеский сектор), в «Жироне» — 44,3 процента (шейхам важно присутствие в ла лиге, пусть даже в сегунде, а не в примере), в «Сычуань Дзюню» — 28 процентов акций (история важна для китайских партнеров), в «Йокогаме Маринос» — 20 процентов акций (тут завязаны партнерские отношения холдинга с автоконцерном Nissan, который является главным акционером «Йокогамы», плюс клуб получает доступ ко всей интеллектуальной собственности CFG).

Единственное исключение — это «Монтевидео Сити Торке», там у City Football Group 100 процентов акций, и для холдинга это опорный пункт в Южной Америке (скаутинг, развитие молодых талантов, изучение рынка и так далее), о чем говорится на его официальном сайте. А в марте этого года открыта новая клубная академия.

Кроме того, в январе 2021 года CFG заключила партнерское соглашение с боливийским «Боливаром», который может получить доступ к технологиям и методологии, принадлежащим группе.

Так что можно предположить, что и в случае со «Спартаком», если переговоры войдут в серьезную стадию и сделка состоится, применят какой-то похожий формат сотрудничества — на уровне доступа к интеллектуальной собственности CFG или, например, каких-то совместных акций в плане юношеского футбола.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Дмитрий Гирин все материалы автора

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