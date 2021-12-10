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«Заслужили». Селихов — о выходе «Спартака» в плей-офф Лиги Европы

Селихов назвал заслуженным выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы
11:39
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу над «Легией» (1:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

«Заслужили», — написал Селихов в Instagram.

Напомним, что 27-летний вратарь отразил пенальти на 98-й минуте встречи.

По итогам группового этапа «Спартак» набрал 10 очков и с первого места в группе C вышел в 1/8 Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CXSLEJLImLZ/

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Карен Саркисян все материалы автора

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