«Заслужили». Селихов — о выходе «Спартака» в плей-офф Лиги Европы
Селихов назвал заслуженным выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы
11:39
Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу над «Легией» (1:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.
«Заслужили», — написал Селихов в Instagram.
Напомним, что 27-летний вратарь отразил пенальти на 98-й минуте встречи.
По итогам группового этапа «Спартак» набрал 10 очков и с первого места в группе C вышел в 1/8 Лиги Европы.
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