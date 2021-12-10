Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевую победу «Спартака» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).

«Моментов вчера было мало создано, но была какая-то командная игра — молодцы! Конечно, удивляет первое место в группе. Это стечение обстоятельств, везение. Посмотрите, какой гол вчера забивали. Это удивительно. Сейчас и болельщики немного порадуются, а то совсем приуныли. И для нашего футбола такие результаты — очень хорошо», — сказал Пономарев «СЭ».

Также Пономарев высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Руя Витории.

«Слышал эти разговоры. Я не согласен, что тренера надо увольнять. Не нужно устраивать тренерскую чехарду. Руй только начал входить в курс дела. С нашими футболистами трудно работать. Но он правильно распределяет игроков, выстраивает систему игры. Это будет неправильно. Такие разговоры надо прекращать. Это будет не совсем ординарно», — добавил Пономарев.

«Спартак» (10 очков) после шести игр в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 турнира.