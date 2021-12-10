Игрок «Наполи» опередил Селихова в голосовании за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Полузащитник «Наполи» Эльйиф Эльмас признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.
В матче шестого тура группового этапа против «Лестера» (3:2) Эльмас оформил дубль.
На звание также претендовали вратарь «Спартака» Александра Селихов, отразивший пенальти на последней минуте матча с «Легией» (1:0), нападающий «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль и полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич.
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