Польский журналист Рафал Жоховски резко высказался о нападающем «Легии» Томаша Пекхарта за нереализованный пенальти в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» (1:0).

«Коробка за 210 тысяч евро», — написал Жоховски в Twitter.

По итогам группового этапа «Спартак» набрал 10 очков и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе C. «Легия» с шестью очками заняла последнее место в группе и вылетела из турнира.