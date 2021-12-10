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Польский журналист — об игроке «Легии», не забившем пенальти «Спартаку»: «Коробка за 210 тысяч евро»

Польский журналист резко высказался об игроке «Легии», не забившем пенальти «Спартаку»
11:21
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Польский журналист Рафал Жоховски резко высказался о нападающем «Легии» Томаша Пекхарта за нереализованный пенальти в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» (1:0).

«Коробка за 210 тысяч евро», — написал Жоховски в Twitter.

По итогам группового этапа «Спартак» набрал 10 очков и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе C. «Легия» с шестью очками заняла последнее место в группе и вылетела из турнира.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/rafalzochowski/status/1469030285266370578

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Карен Саркисян все материалы автора

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