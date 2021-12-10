Отраженный Селиховым пенальти попал в список лучших вратарских спасений недели в Лиге Европы
УЕФА представил четверку лучших вратарских спасений по итогам шестого тура группового этапа Лиги Европы.
В список попал голкипер «Спартака» Александр Селихов, который отразил пенальти в матче с «Легией» (1:0).
Также в список вошли Каспер Шмейхель из «Лестера», Серджио Падта из «Лудогорца» и Матеус из «Браги».
По итогам группового этапа «Спартак» набрал 10 очков, занял первое место в группе C и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
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