Ваноли — о «Спартаке»: «Мы не можем так играть в Лиге Европы, но идти девятыми в РПЛ»
12:20
Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью клубной пресс-службе рассказал, как планирует исправлять ситуацию в клубе.
— Будете ли опираться на Мозеса, как на лидера?
— Он сильный игрок. Лидерами должны быть все
— Первую часть сезона «Спартак» провел неоднозначно. Как будете исправлять ситуацию ?
— Мы должны работать над нашим менталитетом. Мы не можем так играть в Лиге Европы, но идти девятыми в чемпионате. Мы — это «Спартак», и должны одинаково подходить и к матчам в чемпионате, и в ЛЕ.
Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
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