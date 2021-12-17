Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ваноли — о «Спартаке»: «Мы не можем так играть в Лиге Европы, но идти девятыми в РПЛ»

12:20
Теги:

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью клубной пресс-службе рассказал, как планирует исправлять ситуацию в клубе.

— Будете ли опираться на Мозеса, как на лидера?

— Он сильный игрок. Лидерами должны быть все

— Первую часть сезона «Спартак» провел неоднозначно. Как будете исправлять ситуацию ?

— Мы должны работать над нашим менталитетом. Мы не можем так играть в Лиге Европы, но идти девятыми в чемпионате. Мы — это «Спартак», и должны одинаково подходить и к матчам в чемпионате, и в ЛЕ.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Александр Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах
Польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии
1
4
Реклама
Материалы сюжета: «Спартак»: Паоло Ваноли — новый главный тренер «Спартака», Руй Витория уволен, результаты в сезоне 2021/22
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Материалы сюжета: Лига Европы — жеребьевка плей-офф, первый раунд, «Зенит» и «Спартак», команды и пары соперников, даты матчей