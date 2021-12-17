Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью клубной пресс-службе рассказал, как планирует исправлять ситуацию в клубе.

— Будете ли опираться на Мозеса, как на лидера?

— Он сильный игрок. Лидерами должны быть все

— Первую часть сезона «Спартак» провел неоднозначно. Как будете исправлять ситуацию ?

— Мы должны работать над нашим менталитетом. Мы не можем так играть в Лиге Европы, но идти девятыми в чемпионате. Мы — это «Спартак», и должны одинаково подходить и к матчам в чемпионате, и в ЛЕ.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.