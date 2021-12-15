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Дюков про выступление в еврокубках: «В этом году есть определенный прогресс, две команды попали в плей-офф»

17:30
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отметил, что российские клубы должны настраиваться на максимальное количество очков в рейтинг УЕФА. По его словам, целью является шестое место.

«Мы сейчас не рассматриваем необходимость корректировки цели по шестому месту в рейтинге УЕФА, — отмети л Дюков. — Все клубы в еврокубках должны настраиваться на максимальное количество очков в рейтинг. Нужно ставить амбициозные задачи. В этом году есть определенный прогресс, две команды попали в плей-офф».

«Для себя до конца не ответил на вопрос о еврокубках. Два клуба в этом году выступают более успешно. В любой неудаче есть разные причины — какие-то ситуативные либо системные. Сейчас сложно сказать. Абсолютно очевидно, что ряд клубов в этом сезоне выглядят увереннее. Будем надеяться, что это результат изменения и положительная тенденция сохранится», — добавил Дюков.

Напомним, что «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы и сыграет в 1/8 турнира. «Зенит» стал третьим в группе Лиги чемпионом и вышел в 1/16 Лиги Европы. Россия занимает девятое место в рейтинге коэффициентов УЕФА.

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы — жеребьевка плей-офф, первый раунд, «Зенит» и «Спартак», команды и пары соперников, даты матчей