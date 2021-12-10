Семин раскритиковал тренеров «Локомотива» после поражения в матче с «Марселем»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о поражении команды в решающем матче Лиги Европы с «Марселем» (0:1).
«После Марселя! Уважаемые Николичи, Гисдоли, вы пришли в команду чемпионов и за 3 года не принесли ни одной победы в рейтинг Российской премьер-лиги!» — написал Семин.
«Локомотив» с двумя очками занял последнее, четвертое место в группе Е и вылетел из еврокубков. У «Марселя» семь очков и третья позиция. Команда сыграет в Лиге конференций.
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