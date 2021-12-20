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Хави Гарсия: «Зенит» и «Бетис» показывают футбол высокого качества. Не готов называть кого-то фаворитом»

Хави Гарсия поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Зенита» и «Бетиса» в Лиге Европы
13:39
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Бетиса» Хави Гарсия поделился ожиданиями от предстоящего противостояния команд в 1/16 финала Лиги Европы.

«Я был очень рад такому жребию, потому что увижу встречу двух своих бывших команд, — приводит слова Гарсии официальный сайт петербургского клуба. — «Зенит» и «Бетис» — очень сильные команды с потрясающими стадионами. Думаю, обе команды получат огромное удовольствие от предстоящих матчей. «Зенит» и «Бетис» показывают футбол высокого качества. Не готов называть кого-то фаворитом».

Полузащитник ответил, на чьей стороне будут его симпатии в предстоящих матчах.

«Сложный вопрос. Я совершенно точно буду смотреть эти матчи, и пусть победит сильнейший! И в «Зените», и в «Бетисе» я чувствовал себя прекрасно, поэтому не могу выбрать кого-то одного», — сказал он.

Первая встреча между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля 2022 года на стадионе «Санкт-Петербург». Ответная игра пройдет 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-12-20-khavi-garsiya-u-zenita-i-betisa-silnye-sostavy-i-potryasayushchie-stadiony-s-neveroyatnoy-atmosferoy.htm

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Карен Саркисян все материалы автора

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