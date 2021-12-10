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Силкин считает, что Витория должен остаться в «Спартаке»

16:38
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Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что Руй Витория должен продолжить работу в «Спартаке».

«Чтобы была стабильность в команде, надо тренеру давать возможность для работы, — приводит слова Силкина Betonmobile.ru. — Руй Виктория провел в «Спартаке» только полгода. Он вывел команду в плей-офф Лиги Европы. Особенно красно-белые удачно провели матчи с «Наполи». Если уж руководство сделало ставку на Виторию, то надо доверять тренеру, тем более что в еврокубках результат есть».

Также бывший тренер заявил, что увольнение Витории кажется вынужденной мерой.

«Со стороны увольнение кажется какой-то вынужденной мерой. Сложно что-то объективно оценивать, не находясь внутри команды. Мы видим, что игроки эмоционально празднуют успешные матчи и победы, делают это вместе с тренерским штабом. Сложно говорить, оставлять его или нет. Но такие победы, как с «Легией» вселяют в команду уверенность в своих силах», — добавил он.

Силкин считает, что «Спартак» успешно выступил в Лиге Европы благодаря особому настрою на турнир.

«Вероятно, на еврокубки у «Спартака» мотивация иного порядка. Все ребята бьются. Конечно, в матче с «Легией» главным героем стал Селихов. Парировать такой пенальти в самой концовке игры! Это психологическая устойчивость и мастерство вратаря», — сказал он.

«Спартак» в четверг, 9 декабря, обыграл «Легию» (1:0) и с 10 очков вышел из группы С с первого места в 1/8 финала Лиги Европы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/silkin-prizval-dat-vitorii-porabotat-v-spartake

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Анна Горшкова все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»