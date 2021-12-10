Силкин считает, что Витория должен остаться в «Спартаке»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что Руй Витория должен продолжить работу в «Спартаке».

«Чтобы была стабильность в команде, надо тренеру давать возможность для работы, — приводит слова Силкина Betonmobile.ru. — Руй Виктория провел в «Спартаке» только полгода. Он вывел команду в плей-офф Лиги Европы. Особенно красно-белые удачно провели матчи с «Наполи». Если уж руководство сделало ставку на Виторию, то надо доверять тренеру, тем более что в еврокубках результат есть».

Также бывший тренер заявил, что увольнение Витории кажется вынужденной мерой.

«Со стороны увольнение кажется какой-то вынужденной мерой. Сложно что-то объективно оценивать, не находясь внутри команды. Мы видим, что игроки эмоционально празднуют успешные матчи и победы, делают это вместе с тренерским штабом. Сложно говорить, оставлять его или нет. Но такие победы, как с «Легией» вселяют в команду уверенность в своих силах», — добавил он.

Силкин считает, что «Спартак» успешно выступил в Лиге Европы благодаря особому настрою на турнир.

«Вероятно, на еврокубки у «Спартака» мотивация иного порядка. Все ребята бьются. Конечно, в матче с «Легией» главным героем стал Селихов. Парировать такой пенальти в самой концовке игры! Это психологическая устойчивость и мастерство вратаря», — сказал он.

«Спартак» в четверг, 9 декабря, обыграл «Легию» (1:0) и с 10 очков вышел из группы С с первого места в 1/8 финала Лиги Европы.