Экс-тренер сборной Польши о «Легии»: «Жаль, что наш лучший клуб проиграл такой слабой команде, как «Спартак»

Бывший главный тренер сборной Польши и «Легии» Ежи Энгель отреагировал на поражение варшавской команды от «Спартака» (0:1) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Жаль, что наш лучший клуб проиграл на своем поле такой слабой, посредственной команде, как «Спартак». «Спартак» сыграл плохо и не показал себя командой, против которой сложно что-то сделать для победы. «Легия» сделала очень мало для победы. Команда хорошо и агрессивно провела концовку, но этого мало, так нужно действовать весь матч. Нужно, чтобы было несколько вариантов действий, а не использовать только проходы и подачи на высоких игроков», — приводит PolsatSport слова Энгеля.

Из-за поражения от «Спартака» «Легия» заняла последнее, 4-е место в группе C Лиги Европы и вылетела из еврокубков. Московская команда заняла первую строчку и вышла в 1/8 финала турнира.