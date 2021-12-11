Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Экс-тренер сборной Польши о «Легии»: «Жаль, что наш лучший клуб проиграл такой слабой команде, как «Спартак»

Бывший тренер сборной Польши и «Легии» назвал «Спартак» посредственной командой
13:23
9 декабря. Варшава. «Легия» — «Спартак». Фото Reuters
9 декабря. Варшава. «Легия» — «Спартак». Фото Reuters
Теги:

Бывший главный тренер сборной Польши и «Легии» Ежи Энгель отреагировал на поражение варшавской команды от «Спартака» (0:1) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Жаль, что наш лучший клуб проиграл на своем поле такой слабой, посредственной команде, как «Спартак». «Спартак» сыграл плохо и не показал себя командой, против которой сложно что-то сделать для победы. «Легия» сделала очень мало для победы. Команда хорошо и агрессивно провела концовку, но этого мало, так нужно действовать весь матч. Нужно, чтобы было несколько вариантов действий, а не использовать только проходы и подачи на высоких игроков», — приводит PolsatSport слова Энгеля.

Из-за поражения от «Спартака» «Легия» заняла последнее, 4-е место в группе C Лиги Европы и вылетела из еврокубков. Московская команда заняла первую строчку и вышла в 1/8 финала турнира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2021-12-10/jerzy-engel-zabral-glos-ws-przegranej-legii-w-lidze-europy-mnie-najbardziej-szkoda/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Необычные упражнения на беговой дорожке
Пассажиры рассказали об экстренной посадке самолета в Шереметьево
13
11
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Материалы сюжета: Лига Европы — жеребьевка плей-офф, первый раунд, «Зенит» и «Спартак», команды и пары соперников, даты матчей