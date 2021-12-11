Экс-тренер сборной Польши о «Легии»: «Жаль, что наш лучший клуб проиграл такой слабой команде, как «Спартак»
Бывший главный тренер сборной Польши и «Легии» Ежи Энгель отреагировал на поражение варшавской команды от «Спартака» (0:1) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
«Жаль, что наш лучший клуб проиграл на своем поле такой слабой, посредственной команде, как «Спартак». «Спартак» сыграл плохо и не показал себя командой, против которой сложно что-то сделать для победы. «Легия» сделала очень мало для победы. Команда хорошо и агрессивно провела концовку, но этого мало, так нужно действовать весь матч. Нужно, чтобы было несколько вариантов действий, а не использовать только проходы и подачи на высоких игроков», — приводит PolsatSport слова Энгеля.
Из-за поражения от «Спартака» «Легия» заняла последнее, 4-е место в группе C Лиги Европы и вылетела из еврокубков. Московская команда заняла первую строчку и вышла в 1/8 финала турнира.
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Дополнительная информация:
https://www.polsatsport.pl/wiadomosc/2021-12-10/jerzy-engel-zabral-glos-ws-przegranej-legii-w-lidze-europy-mnie-najbardziej-szkoda/
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