Дубль Чибисова помог «Металлургу» победить «Барыс» и сравнять счет в серии

«Металлург» одержал победу над «Барысом» (6:1) во втором матче плей-офф КХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске.

В составе хозяев дубль оформил Андрей Чибисов. Еще по одной шайбе забросили Григорий Дронов, Филипп Майе, Брендан Лайпсик и Джош Карри. У гостей голы на счету Якоба Лильи и Якоба Берглунда.

Таким образом, «Металлург» сравнял счет в серии — 1:1. В первой игре серии победил «Барыс» — 3:2.

Следующий матч пройдет 5 марта в Нур-Султане.

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Второй матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Голы: Лилья — 2 (бол., Михайлис, Валк), 1:16 — 0:1. Чибисов — 1, 5:27 — 1:1. Дронов — 1 (Неколенко, Никонцев), 15:27 — 2:1. Чибисов — 2 (бол., Яковлев, Лайпсик), 21:56 — 3:1. Майе — 1 (бол., Хультстрем), 30:06 — 4:1. Лайпсик — 1 (Майе, Коробкин), 32:56 — 5:1. Карри — 1 (Кошелев, Лайпсик), 45:41 — 6:1. Берглунд — 1 (бол., Морроу, Вей), 57:04 — 6:2.

Вратари: Кошечкин — Ортио (Бояркин, 40:00).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (16+10+9) — 32 (13+7+12).

Судьи: Соин, Щенев.

3 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 1 — 1