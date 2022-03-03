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Сегодня, 19:32

Дубль Чибисова помог «Металлургу» победить «Барыс» и сравнять счет в серии

«Металлург» обыграл «Барыс» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
Карен Саркисян
Корреспондент

«Металлург» одержал победу над «Барысом» (6:1) во втором матче плей-офф КХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске.

В составе хозяев дубль оформил Андрей Чибисов. Еще по одной шайбе забросили Григорий Дронов, Филипп Майе, Брендан Лайпсик и Джош Карри. У гостей голы на счету Якоба Лильи и Якоба Берглунда.

Таким образом, «Металлург» сравнял счет в серии — 1:1. В первой игре серии победил «Барыс» — 3:2.

Следующий матч пройдет 5 марта в Нур-Султане.

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Второй матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Голы: Лилья — 2 (бол., Михайлис, Валк), 1:16 — 0:1. Чибисов — 1, 5:27 — 1:1. Дронов — 1 (Неколенко, Никонцев), 15:27 — 2:1. Чибисов — 2 (бол., Яковлев, Лайпсик), 21:56 — 3:1. Майе — 1 (бол., Хультстрем), 30:06 — 4:1. Лайпсик — 1 (Майе, Коробкин), 32:56 — 5:1. Карри — 1 (Кошелев, Лайпсик), 45:41 — 6:1. Берглунд — 1 (бол., Морроу, Вей), 57:04 — 6:2.

Вратари: Кошечкин — Ортио (Бояркин, 40:00).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (16+10+9) — 32 (13+7+12).

Судьи: Соин, Щенев.

3 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 1 — 1

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ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
0
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
1 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 1
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
2 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
1 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
1 - 1
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8.03
3.03 17:00
Металлург – Барыс
 6 : 2
3.03 17:00
Трактор – Нефтехимик
 2 : 1
3.03 19:30
ЦСКА – Локомотив
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