Дубль Чибисова помог «Металлургу» победить «Барыс» и сравнять счет в серии
«Металлург» одержал победу над «Барысом» (6:1) во втором матче плей-офф КХЛ.
Встреча проходила на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске.
В составе хозяев дубль оформил Андрей Чибисов. Еще по одной шайбе забросили Григорий Дронов, Филипп Майе, Брендан Лайпсик и Джош Карри. У гостей голы на счету Якоба Лильи и Якоба Берглунда.
Таким образом, «Металлург» сравнял счет в серии — 1:1. В первой игре серии победил «Барыс» — 3:2.
Следующий матч пройдет 5 марта в Нур-Султане.
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Второй матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Голы: Лилья — 2 (бол., Михайлис, Валк), 1:16 — 0:1. Чибисов — 1, 5:27 — 1:1. Дронов — 1 (Неколенко, Никонцев), 15:27 — 2:1. Чибисов — 2 (бол., Яковлев, Лайпсик), 21:56 — 3:1. Майе — 1 (бол., Хультстрем), 30:06 — 4:1. Лайпсик — 1 (Майе, Коробкин), 32:56 — 5:1. Карри — 1 (Кошелев, Лайпсик), 45:41 — 6:1. Берглунд — 1 (бол., Морроу, Вей), 57:04 — 6:2.
Вратари: Кошечкин — Ортио (Бояркин, 40:00).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 35 (16+10+9) — 32 (13+7+12).
Судьи: Соин, Щенев.
3 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 1 — 1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
|1 - 1
|3.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|6 : 2
|3.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|2 : 1
|3.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -