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Польские полицейские предотвратили нападение на болельщиков «Спартака»

13:21
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Представитель полиции Лодзи сообщил, что польские полицейские предотвратили нападение на болельщиков «Спартака» после матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).

«На территории Згерского района полицейские заметили группу более чем из ста фанатов, которые группировались в районе автострады, где, скорее всего, ожидали болельщиков, возвращавшихся с игры в Варшаве, — приводит слова полицейского РИА «Новости Спорт». — Тем самым полицейские пресекли запланированную конфронтацию».

Встреча между «Спартаком» и «Легией» состоялась 9 декабря на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве.

По итогам группового этапа Лиги Европы «Спартак» набрал 10 очков и вышел в 1/8 турнира с первого места в группе C. «Легия» с шестью баллами заняла четвертое место в группе и завершила выступление в еврокубках.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211213/futbol-1763439952.html

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Карен Саркисян все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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