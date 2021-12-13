Представитель полиции Лодзи сообщил, что польские полицейские предотвратили нападение на болельщиков «Спартака» после матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).

«На территории Згерского района полицейские заметили группу более чем из ста фанатов, которые группировались в районе автострады, где, скорее всего, ожидали болельщиков, возвращавшихся с игры в Варшаве, — приводит слова полицейского РИА «Новости Спорт». — Тем самым полицейские пресекли запланированную конфронтацию».

Встреча между «Спартаком» и «Легией» состоялась 9 декабря на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве.

По итогам группового этапа Лиги Европы «Спартак» набрал 10 очков и вышел в 1/8 турнира с первого места в группе C. «Легия» с шестью баллами заняла четвертое место в группе и завершила выступление в еврокубках.