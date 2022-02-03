В «Спартаке» объяснили, почему клубу пришлось повторно заявлять Жиго на матчи плей-офф Лиги Европы

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал заявку команды на плей-офф Лиги Европы и объяснил, почему клубу пришлось перезаявить защитника Самюэля Жиго из-за перехода игрока в «Марсель».

«Сохранение российских игроков с большим потенциалом — приоритет клубной стратегии. Разумеется, мы заранее знали, что возможность дозаявки футболистов на стадии плей-офф Лиги Европы ограничена. Несмотря на это, мы посчитали необходимым придать глубину составу, в том числе с точки зрения задела на будущее. Отказываться от этого процесса из-за еврокубковых ограничений было бы неправильно. Время, необходимое на развитие команды, было бы потеряно.



На момент определения стратегии перед открытием зимнего трансферного окна мы еще не знали, чем разрешится ситуация с Самюэлем Жиго. Этот случай потребовал особенного подхода. Мы понимали, что такая сделка ограничит нашу дозаявку в список А до двух игроков. Однако, учитывая интересы игрока, мы не имели права лишать его возможности сделать новый важный шаг в карьере. Необходимо было выполнить три условия: укрепить команду футболистами, способными давать результат уже сейчас; сделать задел на будущее, пригласив перспективных молодых ребят; отдать должное Самюэлю, который уже дал многое клубу и может дать еще.



Согласно правилам, нам пришлось повторно заявить Жиго и потерять из-за этого один слот в заявке. Однако важно понимать, что все сделки, совершенные нами в последние недели, — это часть более широкой и глубокой стратегии, которую мы продолжим реализовывать в летнее трансферное окно. И уже этой зимой мы постарались действовать на рынке максимально оперативно, чтобы обеспечить необходимые баланс и стабильность состава», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Каттани.

30 января стало известно, что Жиго перешел в «Марсель». Футболист начнет выступать за французскую команду с начала сезона-2022/23, остаток нынешнего сезона он проведет в «Спартаке» на правах аренды.

Ранее «Спартак» объявил заявку команды на плей-офф Лиги Европы. Красно-белые начнут участие в турнире с 1/8 финала, они узнают своего соперника после жеребьевки, которая состоится 25 февраля.