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Сегодня, 17:46

«Спартак» включил Николсона и Мартинса в заявку на плей-офф Лиги Европы

Иван Торопцев
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» объявил заявку на плей-офф Лиги Европы.

Красно-белые включили в состав команды на турнир двух новичков: полузащитника Кристофера Мартинса и нападающего Шамара Николсона. Четверо других новых игроков «Спартака» — вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен и полузащитники Даниил Пруцев и Даниил Хлусевич — остались вне заявки.

Также клуб заново заявил защитника Самюэля Жиго из-за перехода футболиста в «Марсель». Теперь игрок значится в заявке как арендованный у французской команды.

Заявка «Спартака» на плей-офф Лиги Европы:

Вратари: Александр Селихов, Александр Максименко, Тимур Акмурзин, Михаил Волков, Даниил Марков.

Защитники: Георгий Джикия, Самюэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Айртон, Илья Гапонов, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Квинси Промес, Даниил Денисов, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян.

Нападающие: Александр Соболев, Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Владислав Шитов.

«Спартак», занявший первое место в группе C Лиги Европы, начнет участие в плей-офф со стадии 1/8 финала. Соперник красно-белых определится по итогам жеребьевки, которая состоится 25 февраля.

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ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Шамар Николсон
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