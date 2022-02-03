«Спартак» включил Николсона и Мартинса в заявку на плей-офф Лиги Европы

«Спартак» объявил заявку на плей-офф Лиги Европы.

Красно-белые включили в состав команды на турнир двух новичков: полузащитника Кристофера Мартинса и нападающего Шамара Николсона. Четверо других новых игроков «Спартака» — вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен и полузащитники Даниил Пруцев и Даниил Хлусевич — остались вне заявки.

Также клуб заново заявил защитника Самюэля Жиго из-за перехода футболиста в «Марсель». Теперь игрок значится в заявке как арендованный у французской команды.

Заявка «Спартака» на плей-офф @EuropaLeague ???



Наш соперник по 1/8 финала определится по итогам жеребьевки 25 февраля. Первый матч мы проведём в гостях 10 марта, ответный — дома 17 марта ?? pic.twitter.com/peq4KwOrGf — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 3, 2022

? Дозаявленные игроки:



?? Кристофер Мартинс;

?? Шамар Николсон;

?? Самуэль Жиго (заявлен теперь как игрок, арендованный у «Марселя»).



Комментарий Луки Каттани: https://t.co/7kRlfniKto ?? https://t.co/F3QpgprLhf pic.twitter.com/8xOskaO7tf — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 3, 2022

Заявка «Спартака» на плей-офф Лиги Европы:

Вратари: Александр Селихов, Александр Максименко, Тимур Акмурзин, Михаил Волков, Даниил Марков.

Защитники: Георгий Джикия, Самюэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Айртон, Илья Гапонов, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Квинси Промес, Даниил Денисов, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян.

Нападающие: Александр Соболев, Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Владислав Шитов.

«Спартак», занявший первое место в группе C Лиги Европы, начнет участие в плей-офф со стадии 1/8 финала. Соперник красно-белых определится по итогам жеребьевки, которая состоится 25 февраля.