Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 00:17

Иличич не попал в заявку «Аталанты» на Лигу Европы. Бога, Михэилэ и Миранчук в списке

Российский полузащитник Алексей Миранчук включен в заявку «Аталанты» на Лигу Европы
Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник Йосип Иличич не попал в заявку «Аталанты» на Лигу Европы.

Как сообщает Football Italia, Иличич был исключен из списка из-за проблем с психическим здоровьем. Решение было принято по обоюдному согласию с футболистом.

При этом в заявку вошли новички команды Жереми Бога и Валентин Михэилэ. Российский полузащитник Алексей Миранчук также в заявке.

В 1/16 финала Лиги Европы «Аталанта» сыграет с «Олимпиакосом». Первая встреча команд состоится в Бергамо 17 февраля.

Источник: https://football-italia.net/atalanta-leave-ilicic-out-of-europa-league-list/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Йосип Иличич
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» объяснили, почему клубу пришлось повторно заявлять Жиго на матчи плей-офф Лиги Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости