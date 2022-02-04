Иличич не попал в заявку «Аталанты» на Лигу Европы. Бога, Михэилэ и Миранчук в списке
Российский полузащитник Алексей Миранчук включен в заявку «Аталанты» на Лигу Европы
Полузащитник Йосип Иличич не попал в заявку «Аталанты» на Лигу Европы.
Как сообщает Football Italia, Иличич был исключен из списка из-за проблем с психическим здоровьем. Решение было принято по обоюдному согласию с футболистом.
При этом в заявку вошли новички команды Жереми Бога и Валентин Михэилэ. Российский полузащитник Алексей Миранчук также в заявке.
В 1/16 финала Лиги Европы «Аталанта» сыграет с «Олимпиакосом». Первая встреча команд состоится в Бергамо 17 февраля.
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27 дек 2021 20:32
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