Ребров раскрыл слова Мозеса Бакаеву в Неаполе: «Ты не Марадона, играй в пас».
Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о состоянии игроков в перерыве матча группового турнира Лиги Европы с «Наполи» (3:2). По его словам, Виктор Мозес был очень заряжен, а Андрей Ещенко давал ценные советы.
«Я еще никогда не видел Мозеса таким заряженным, как в Неаполе, — цитирует Реброва Sports.ru. — В перерыве он сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас». Ещенко добавил: «Бака, посмотри, как Инсинье играет. Принимает и во фланг отдает, принимает и во фланг отдает. Они не водятся, не пытаются обыграть всю команду в одиночку». Вообще, подсказки Еща — особая тема. Несмотря на веселуху и смешки, он здорово в футболе разбирается, может указать ребятам на правильные вещи».
Матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» (2:3) прошел 30 сентября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
После двух туров красно-белые занимают второе местов группе.
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