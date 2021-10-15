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Ребров раскрыл слова Мозеса Бакаеву в Неаполе: «Ты не Марадона, играй в пас».

Мозес во время матча «Наполи» — «Спартак» сказала Бакаеву, что он не Марадона
13:36
Зелимхан Бакаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о состоянии игроков в перерыве матча группового турнира Лиги Европы с «Наполи» (3:2). По его словам, Виктор Мозес был очень заряжен, а Андрей Ещенко давал ценные советы.

«Я еще никогда не видел Мозеса таким заряженным, как в Неаполе, — цитирует Реброва Sports.ru. — В перерыве он сказал Бакаеву: «Ты не Марадона, играй в пас». Ещенко добавил: «Бака, посмотри, как Инсинье играет. Принимает и во фланг отдает, принимает и во фланг отдает. Они не водятся, не пытаются обыграть всю команду в одиночку». Вообще, подсказки Еща — особая тема. Несмотря на веселуху и смешки, он здорово в футболе разбирается, может указать ребятам на правильные вещи».

Матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» (2:3) прошел 30 сентября на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

После двух туров красно-белые занимают второе местов группе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

Дополнительная информация:

https://www.sports.ru/

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Роман Шишов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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