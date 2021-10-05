Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет расследование поведения фанатов на матче группового этапа Лиги Европы между «Спартой» и «Рейнджерс», сообщает официальный сайт организации.

Болельщики чешского клуба освистывали каждое касание темнокожего полузащитника шотландской команды Глена Камара.

Напомним, в прошлом сезоне Камара стал участником расистского скандала с участием игрока другого чешского клуба — «Славии» Ондржея Куделы.

Тогда Камара получил дисквалификацию на три матча за драку с игроком пражской «Славии» Ондржеем Куделой. Согласно позиции «Рейнджерс», причиной стычки стало то, что Кудела оскорбил Камара на почве расизма. Сам Кудела был отстранен на 10 матчей еврокубков и игр сборной Чехии.