УЕФА расследует поведение чешских фанатов на матче «Спарта» — «Рейнджерс»
22:05
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет расследование поведения фанатов на матче группового этапа Лиги Европы между «Спартой» и «Рейнджерс», сообщает официальный сайт организации.
Болельщики чешского клуба освистывали каждое касание темнокожего полузащитника шотландской команды Глена Камара.
Напомним, в прошлом сезоне Камара стал участником расистского скандала с участием игрока другого чешского клуба — «Славии» Ондржея Куделы.
Тогда Камара получил дисквалификацию на три матча за драку с игроком пражской «Славии» Ондржеем Куделой. Согласно позиции «Рейнджерс», причиной стычки стало то, что Кудела оскорбил Камара на почве расизма. Сам Кудела был отстранен на 10 матчей еврокубков и игр сборной Чехии.
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