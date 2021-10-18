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Матч Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» будут судить арбитры из Греции

11:32
Анастасиос Сидиропулос. Фото Getty Images
Анастасиос Сидиропулос. Фото Getty Images
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Бригада арбитров из Греции будет работать на матче третьего тура группового турнира Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером», сообщается на сайте УЕФА.

Главный арбитр матча — Анастасиос Сидиропулос (Греция). Помощники главного арбитра — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис (Греция). Судья VAR — Яннис Пападопулос (Греция). Ассистент VAR — Агелос Эвангелу (Греция). Резервный рефери — Аристотель Диамантопулос (Греция).

Встреча «Спартака» с «Лестером» состоится 20 октября в Москве. Начало игры — 17:30 по московскому времени.

После 2 туров группового турнира Лиги Европы англичане c 1 очком замыкают турнирную таблицу группы C. Российская команда располагается на второй позиции, набрав 3 очка.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033222--leicester-vs-spartak-moskva/

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»