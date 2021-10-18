Бригада арбитров из Греции будет работать на матче третьего тура группового турнира Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером», сообщается на сайте УЕФА.

Главный арбитр матча — Анастасиос Сидиропулос (Греция). Помощники главного арбитра — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис (Греция). Судья VAR — Яннис Пападопулос (Греция). Ассистент VAR — Агелос Эвангелу (Греция). Резервный рефери — Аристотель Диамантопулос (Греция).

Встреча «Спартака» с «Лестером» состоится 20 октября в Москве. Начало игры — 17:30 по московскому времени.

После 2 туров группового турнира Лиги Европы англичане c 1 очком замыкают турнирную таблицу группы C. Российская команда располагается на второй позиции, набрав 3 очка.