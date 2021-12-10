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«Опасался худшего, когда увидел у пенальтиста повязку на глазах». Линекер пошутил о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Легией»

Линекер пошутил о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Легией»
11:11
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер пошутил о пенальти, который был назначен в ворота «Спартака» в матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).

«Нереализованный на последних секундах пенальти выбивает «Лестер» из Лиги Европы, — написал Линекер в Twitter. — Опасался худшего, когда увидел у пенальтиста повязку на глазах».

Напомним, что пенальти на 98-й минуте встречи не смог реализовать нападающий «Легии» Томаш Пекхарт, выступавший в защитной маске.

По итогам группового этапа «Спартак» набрал 10 очков и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе C. «Лестер» с восемью очками занял третью позиции и сыграет в Лиге конференций.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/GaryLineker/status/1469030586027319301

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Карен Саркисян все материалы автора

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