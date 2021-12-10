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Владелец «Легии»: «Возвращение Черчесова? Посмотрим»

11:05
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Владелец «Легии» Дариуш Миодуски в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможность возвращения в клуб тренера Станислава Черчесова.

— В России много слухов о том, что Станислав Черчесов может возглавить «Легию»...

— С Черчесовым мы очень хорошие друзья. Мы находимся на связи.

— Возможно, стоит его вернуть?

— Посмотрим, вы все увидите.

Напомним, «Легия» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы проиграла «Спартаку» со счетом 0:1 и заняла последнее место в группе.

Черчесов возглавлял «Легию» с 2015 по 1016 год. Под его руководством команда чемпионом Польши и обладателем Кубка страны.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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