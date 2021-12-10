Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на гостевое поражение в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы от «Марселя» (0:1).

«Я выключила матч «Локомотива». Даже не смогла досмотреть игру до конца. Команда развалилась. Я об этом говорила, когда уволили Николича. Как можно было увольнять человека, который в эпоху перемен удерживал команду на плаву. Они это сделали. Гисдоль никогда не хватал звезд с неба, никогда не был звездным выбором. Что это было, зачем это нужно? У меня нет ответа», — сказала Смородская «СЭ»

«Локомотив» закончил выступление в групповой стадии Лиги Европы, не одержав ни одной победы. Московский клуб с двумя очками занял последнее место в группе Е.