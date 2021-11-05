Кавазашвили: «Если бы не травмы, то Селихов был бы номером один в сборной России»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры вратаря красно-белых Александра Селихова в матче против «Лестера» (1:1) в Лиге Европы.

«Четыре года назад, когда Селихов только пришел, я сразу сказал, что он очень перспективный парень. Если бы не три травмы подряд, то Александр был бы номером один в сборной России. Вчера он спас ничью для «Спартака», его можно назвать героем матча. Руй сделал абсолютно правильно, посадив Максименко на лавку. Это решение давно напрашивалось, не знаю, почему Витория принял его только к ноябрю. Посмотрим, как будет играть дальше Селихов, но пока он точно заслуживает место в основном составе», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Лестер» набрал пять очков и на данный момент идет третьим в группе С. У «Спартака» четыре очка и последнее место. В следующем туре «Спартак» примет «Наполи», а «Лестер» — «Легию».