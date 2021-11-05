Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

«Я очень рад тому, что «Спартак» начинает оживать. Ничья с «Лестером» на выезде — отличный результат. Вчера красно-белые грамотно оборонялись на протяжении всего матча. Я знаю причину удачной игры в защите — отсутствие Рассказова. Мне понравилось, как играл Кофрие. Да, парень чуть-чуть дубоват, но он гораздо продуктивнее Николая. Желаю «Спартаку» продолжить играть в том же духе! Нужно бороться, шансы выйти из группы еще есть», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Лестер» набрал пять очков и на данный момент идет третьим в группе С. У «Спартака» четыре очка и последнее место. В следующем туре «Спартак» примет «Наполи», а «Лестер» — «Легию».