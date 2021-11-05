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Кавазашвили: «Причина удачной игры «Спартака» в обороне — отсутствие Рассказова»

18:30
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Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

«Я очень рад тому, что «Спартак» начинает оживать. Ничья с «Лестером» на выезде — отличный результат. Вчера красно-белые грамотно оборонялись на протяжении всего матча. Я знаю причину удачной игры в защите — отсутствие Рассказова. Мне понравилось, как играл Кофрие. Да, парень чуть-чуть дубоват, но он гораздо продуктивнее Николая. Желаю «Спартаку» продолжить играть в том же духе! Нужно бороться, шансы выйти из группы еще есть», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Лестер» набрал пять очков и на данный момент идет третьим в группе С. У «Спартака» четыре очка и последнее место. В следующем туре «Спартак» примет «Наполи», а «Лестер» — «Легию».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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