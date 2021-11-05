Милонов: «Зачем Смородская обидела наш «Спартак»? Пускай сама ползает на коленях»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» высказался о словах Ольги Смородской в поддержку движения Black Lives Matter.

«Зачем Смородская обидела наш «Спартак»? Она хочет, чтобы наши игроки ползали на коленях перед чужим народом, позорились? Я считаю ее высказывание антироссийским. Нормальные русские мужики сделали все правильно, а она их осуждает почему-то. Если она хочет, чтобы кто-то ползал, пускай ползает сама, хоть задницей вперед. Кто будет вставать на колено, тех надо гнать из команды с позором и создавать для них 69-ю лигу», — сказал Милонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее Смородская заявила, что после матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:1) «Спартак» можно назвать клубом расистов.

Напомним, что игроки московского клуба не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед встречей в Англии.