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Милонов: «Зачем Смородская обидела наш «Спартак»? Пускай сама ползает на коленях»

20:17
Виталий Милонов. Фото Павел Бедняков, «Известия»
Виталий Милонов. Фото Павел Бедняков, «Известия»
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» высказался о словах Ольги Смородской в поддержку движения Black Lives Matter.

«Зачем Смородская обидела наш «Спартак»? Она хочет, чтобы наши игроки ползали на коленях перед чужим народом, позорились? Я считаю ее высказывание антироссийским. Нормальные русские мужики сделали все правильно, а она их осуждает почему-то. Если она хочет, чтобы кто-то ползал, пускай ползает сама, хоть задницей вперед. Кто будет вставать на колено, тех надо гнать из команды с позором и создавать для них 69-ю лигу», — сказал Милонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее Смородская заявила, что после матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:1) «Спартак» можно назвать клубом расистов.

Напомним, что игроки московского клуба не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед встречей в Англии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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