С Сафоновым и Дивеевым риск оправдался, но я бы выпустил Шунина и Семенова. Колонка Олега Иванова

Авторская колонка полузащитника «Уфы», экс-футболиста сборной России — специально для «СЭ».

У кого-то праздник под названием чемпионат Европы, а у кого-то трудовые предсезонные будни... Это я к тому, что в среду, когда сборная России билась с финнами, моя «Уфа» проводила контрольный матч с «Чайкой». В Петербурге команды вышли на поле в 16.00, мы в Москве на час позже.

Таким образом, вторая игра нашей сборной на Евро разбилась для меня на две части. Первые 30 минут смотрел в телефоне, по дороге на стадион «Октябрь». Остальное — уже вечером, в записи. Разумеется, зная окончательный счет. Но все равно было интересно.

Гол в наши ворота я увидел еще в прямом эфире. Минуту спустя подумал: «Какое счастье, что есть ВАР!» В данном случае разглядеть микроскопический офсайд можно было исключительно на повторе. И то не с первой попытки. Уверен, судья на линии в подобной ситуации в жизни бы не поднял флажок.

Если бы гол Похьянпало засчитали, финны надолго позабыли бы дорогу к воротам Сафонова. Играли бы строго по счету, сгрудившись у собственной штрафной, а наши пытались бы эту сверхнасыщенную оборону взломать. Удалось бы? Не факт. Хотя единственный мяч мы забили как раз в позиционной атаке благодаря индивидуальным действиям Миранчука. Он обстучался с Дзюбой и классно все исполнил. Породистый гол!

Алексей, конечно же, добавил атаке креатива. Рядом с ним и Головин смотрится иначе. На поле они здорово дополняют друг друга, да и по уровню игрового интеллекта на одной волне. Другой важный нюанс — такие футболисты, как Миранчук, отвлекают на себя дополнительное внимание защитников, оставляя зоны для быстрых хавбеков вроде Головина и Кузяева.

Надеюсь, гол в ворота финнов станет переломным и позволит наконец Миранчуку отвоевать место в основе сборной. Если тот же Головин на правах лидера смело берет игру на себя, то Алексей пока держится скромнее. Явно давит ответственность. Но теперь-то должен раскрепоститься. И заиграть, как в «Локомотиве», где от него на поле искры летели! Финтил, отдавал, забивал...

Если выход в старте Миранчука напрашивался, то появление с первых минут Сафонова и Дивеева — огромный сюрприз. В предыдущей колонке я высказал предположение, что Шунин и Семенов, несмотря на досадные ошибки с Бельгией, сохранят место в составе. Скажу больше. Был бы я главным тренером сборной, точно выпустил бы и того и другого. Логика простая — оба сверхмотивированы, будут землю грызть, чтобы все исправить. К тому же Семенов как защитник, на мой взгляд, пока сильнее и стабильнее Дивеева.

Впрочем, Черчесову изнутри виднее. А мы можем лишь предполагать, почему в важнейшем матче тренерский штаб решил выставить двух молодых и не самых опытных футболистов. В любом случае риск оправдался. К Сафонову по игре никаких вопросов. К Дивееву — тоже. Мелкие позиционные промашки не в счет. Понятно, нервозность присутствовала, но армейца всякий раз успевал подстраховать Джикия.

А на Семенова после Бельгии обрушился такой негатив в прессе и соцсетях, что я поражен. Андрей — хороший футболист, один из лучших в стране на своей позиции. Неслучайно в связке с Джикией отыграл весь отборочный цикл. Выглядел надежно, повода для замены не давал. Но об этом почему-то сразу забыли.

С Андреем я общался до матча с Бельгией. После дергать не стал. По себе знаю — иногда бывают моменты, когда не хочется ни с кем разговаривать. Лучше в одиночестве все переварить. Парень он сильный, волевой — уверен, эта история его не сломает.

Под огонь критики попал и Дзюба. Дескать, не забивает, плохо двигается, физически не тот, что прежде... Че-пу-ха! Артем в порядке. Просто надо понимать, что сейчас соперники относятся к нему иначе, чем три года назад. Нет уже той вольницы, что была на чемпионате мира.

Теперь Дзюбе уделяют повышенное внимание, разбирают досконально плюсы и минусы. Отсюда плотная опека в каждом матче, минимум свободного пространства. Но все равно он приносит пользу, выигрывает кучу верховых единоборств. Да и внизу не теряется. Вон, с финнами нашел моментик и соорудил «стенку» с Миранчуком, поучаствовав в голевой атаке.

Еще отмечу Баринова. Цепкий, боевитый, с первым пасом, хорош и в созидании, и в отборе. После разрыва крестов много пропустил, но на Евро с каждым матчем смотрится увереннее, набирает кондиции. А главное, добавляет вариативности главному тренеру сборной. Может спокойно сыграть хоть в опорной зоне, хоть в обороне, третьим центральным. Баринов становится универсалом, как Кузяев, который вообще способен закрыть любую позицию и в средней линии, и в защите.

Каким будет наш состав в Копенгагене? Думаю, таким же, как в матче с Финляндией. Возможно, даже Марио Фернандес вернется в строй. Да, со стороны падение смотрелось жутковато. К счастью, обследование не зафиксировало повреждение позвоночника, через пару дней защитник должен приступить к тренировкам.

Я и сам однажды оказался в похожей ситуации. В матче с «Динамо», играя за «Ахмат», упал плашмя. Ударился спиной и затылком так, что на какое-то мгновение потерял сознание. Потом открываю глаза и понимаю, что они смотрят в разные стороны. Я не шучу! Реально расфокусировались!

Я перепугался, зажмурился. Когда через несколько секунд снова открыл, все уже было в норме. Сегодня, учитывая рекомендации ФИФА, за здоровьем футболистов следят строго. Любой сильный ушиб или намек на сотрясение — сразу меняют. А тогда я оклемался на бровке и поковылял обратно на поле. Еще и спина побаливала, но матч доиграл. Хотя если бы врач увидел мой «веселый» взгляд после падения, наверняка снял бы с игры...

Ну а если Марио Фернандес восстановиться не успеет, его заменит не менее скоростной Караваев, который второй матч подряд неплохо проявляет себя, выходя на замену.

Я очень надеюсь, что в Копенгагене сборная решит задачу, пробьется в плей-офф. И повторится сюжет Евро-2008, где на старте мы тоже безоговорочно уступили фавориту, к третьему матчу вышли на пик формы, а в итоге до полуфинала дотянули. Эх, так бы и в 2021-м...