Прогнозы на 1/8 финала Евро-2020: Украина вылетит, Криштиану тоже

Сегодня начинается плей-офф Евро-2020.

Уэльс — Дания

26 июня, 19.00. Амстердам

На месте датчан могла быть Россия, но наша сборная проиграла в Копенгагене в последнем туре группового этапа и пропустила на второе место скандинавов. Для Дании турнир стартовал катастрофически — сердечный приступ Кристиана Эриксена, поражения от Финляндии и Бельгии... Но игра с Россией показала, что датчане сильны и готовы сражаться дальше.

Уэльс на групповом этапе не впечатлил, но скромной победы над никакущей Турцией хватило для второго места в группе А. Матч пройдет в Амстердаме, где начиналась взрослая карьера Эриксена, а значит, у датчан точно будет дополнительная поддержка. Вероятнее всего, британцы будут действовать на контратаках и надеяться на голы со стандартов, однако датчане должны побеждать.

Шансы по мнению «СЭ»: 35% — 65%

Италия — Австрия

26 июня, 22.00. Лондон

Италия вихрем прошлась по группе, победив всех соперников с сухим счетом. Букмекеры настолько впечатлены прорывом команды Роберто Манчини, что сейчас считают ее вторым фаворитом Евро — сразу после Франции.

Но с командой Дидье Дешама итальянцы если и встретятся, то в полуфинале. А пока они обязаны проходить Австрию. По уровню соперник сопоставим с теми сборными, что были у «адзурры» в группе. Но такого прессинга не показывали ни Уэльс, ни Швейцария, ни Турция. Впрочем, и итальянцы обожают высокий прессинг, так что игра обещает быть зрелищной. Но Италия наверняка пройдет дальше и откроет четвертый десяток матчей без поражений.

Шансы по мнению «СЭ»: 80% — 20%

Нидерланды — Чехия

27 июня, 19.00. Будапешт

«Оранжевые» впервые с памятного для нас 2008 года вышли в плей-офф чемпионата Европы. Тогда нидерландцы разбомбили Италию и Францию на групповом этапе, но уступили России в четвертьфинале. Сейчас «Оранжевые» тоже победили всех — и Северную Македонию, и Австрию, и Украину. Но в группе команда Франка де Бура играла в Амстердаме, а сейчас отправится в нейтральный Будапешт.

Чехия заняла третье место в группе, но гарантировала себе плей-офф еще до заключительного матча с Англией. И в каждой из игр чехи выглядели солидно, так что можно не сомневаться — Нидерланды еще не встречались на этом Евро с такой крепкой сборной. В этой паре возможна сенсация, и игра даже может перейти в овертайм — чехи будут терпеливо ждать шанса на контратаках, а голландцы все еще выглядят уязвимыми из-за схемы с тремя центральными защитниками.

Шансы по мнению «СЭ»: 60% — 40%

Бельгия — Португалия

27 июня, 22.00. Севилья

Одна из центральных встреч первой стадии плей-офф. Бельгия шикарно отыграла пять из шести таймов на групповом этапе, но побывала в нокдауне после 45 минут матча в Копенгагене. Португалия нестабильна: хорошая игра с французами, развал с немцами и противоречивый разгром венгров (0:0 до 84-й минуты). Но Криштиану Роналду остается важным фактором для действующих чемпионов Европы. Он с отрывом лучший бомбардир турнира и находится всего в одном голе от единоличного мирового рекорда по числу забитых мячей на уровне сборных (сейчас у него и иранца Али Даеи по 109 голов).

Бельгия и Португалия ориентированы на атаку, так что голов в этой игре будет достаточно. У Роналду есть все шансы на рекорд, но фаворит — Бельгия. У команды Роберто Мартинеса лучше выстроена оборона и есть выздоровевший Де Брейне в середине поля.

Шансы по мнению «СЭ»: 60% — 40%

Хорватия — Испания

28 июня, 19.00. Копенгаген

Обе сборные сейчас не в лучшей форме. Они гарантировали себе места в плей-офф лишь благодаря победам в последнем туре. При этом Испания все игры проводила в Севилье, однако победила только в одной. Сейчас команды сыграют в Копенгагене, где поддержка будет примерно одинаковой.

Фаворит — Испания. Но только потому, что она — Испания. На самом деле у хорватов неплохие шансы на четвертьфинал. У команды Златко Далича крепкий блок в центре поля, в то время как испанцы на групповом этапе часто проигрывали борьбу именно в середине. Интересно, что команды встретятся друг с другом уже на третьем чемпионате Европы подряд — если в 2012 году Испания оставила Хорватию без плей-офф, то в 2016-м победили «Шашечные». Нельзя не упомянуть, что в сентябре 2018 года, почти сразу после финала чемпионата мира с участием хорватов, Испания раздавила их в Лиге наций — 6:0.

Шансы по мнению «СЭ»: 45% — 55%

Франция — Швейцария

28 июня, 22.00. Бухарест

Чемпионов мира букмекеры сейчас считают главными фаворитами Евро, и это объяснимо. Состав — мощный, сыгранный. Из группы смерти французы вышли с первого места, причем явно были лучше остальных не только по результату, но и по игре.

Швейцария действует в три центральных защитника, но вряд ли для Франции это станет препятствием. По матчу с Германией мы видели, что команда Дидье Дешама прекрасно знает рецепт вскрытия плотного блока. Кроме того, Швейцария явно не любит играть без мяча, что показала встреча с Италией. Да и исторически для Франции ее восточные соседи — удобный соперник. Швейцария побеждала ее только в товарищеских матчах, причем последний раз это было в 1992 году.

Шансы по мнению «СЭ»: 80% — 20%

Англия — Германия

29 июня, 19.00. Лондон

Сборная Англии вышла из группы с первого места, но с уникальной разницей мячей — 2:0. Главного тренера Гарета Саутгейта беспощадно критикуют на родине за чрезмерно осторожный футбол, но в плей-офф его спорный подход может оказаться действенным — после группового этапа зрелищность игр часто снижается, так как команды закрываются и боятся совершить ошибку, а для нынешней Англии это подходящая среда.

Конечно, Германия для «Трех львов» — мощный раздражитель. Последний раз в официальной игре они встречались на чемпионате мира 2010 года — тоже на стадии 1/8 финала. Немцы тогда разгромили англичан со счетом 4:1, но матч стал знаменит из-за незасчитанного гола Лэмпарда — после его удара мяч отскочил от перекладины за линию ворот, но никто из судей этого не заметил.

Игра пройдет в Лондоне, причем максимальную квоту болельщиков на «Уэмбли» увеличат с 22,5 до 45 тысяч. Это тоже плюс для сборной Англии. Едва ли игра будет зрелищной, но у немцев чуть меньше шансов на выход в четвертьфинал.

Шансы по мнению «СЭ»: 55% — 45%

Швеция — Украина

29 июня, 22.00. Глазго

Украине повезло — она вышла из группы всего с тремя очками и невзрачной победой над худшей по рейтингу сборной турнира (Северной Македонией). Швеция провела групповой этап выше ожиданий — победы над Польшей и Словакией, а также ничья с Испанией в Севилье сделали скандинавов победителями группы E.

Если Украина отлично сыграла с Нидерландами, хуже с македонцами и отвратительно с Австрией, то Швеция, напротив, набирает ход — с каждым матчем команда Янне Андерссона выглядит все лучше и лучше. Украина пока набирает очки только за счет действий отдельных игроков, а у Швеции поставленная командная игра и точно не хуже подбор исполнителей. Более вероятно, что в четвертьфинал выйдут именно скандинавы.

Шансы по мнению «СЭ»: 60% — 40%