Влашич и чудо-гол Модрича сняли проклятие вице-чемпионов мира. Хорватия вышла в плей-офф и уменьшила шансы Украины на 1/8 финала

Из группы D в 1/8 финала отправились сразу три сборные — Англия, Хорватия и Чехия.

Чемпионат Европы. Группа D

Хорватия — Шотландия — 3:1 (1:1)

Голы: Влашич, 17 (1:0). Макгрегор, 42 (1:1). Модрич, 62 (2:1). Перишич, 77 (3:1).

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Юранович, Гвардиол (Баришич, 71), Модрич, Перишич (Ребич, 81), Ковачич, Брозович, Влашич (Иванушец, 76), Петкович (Крамарич, 70).

Шотландия: Маршалл, Хэнли (Маккенна, 33), Робертсон, Тирни, О`Доннел (Паттерсон, 84), Армстронг (Фрэйзер, 70), Макгрегор, Макгинн, Мактоминай, Адамс (Нисбет, 84), Дайкс.

Предупреждения: Ловрен, 26. Маккенна, 34.

Судьи: Рапаллини. Белатти, Бонфа (все — Аргентина).

ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Приэто Лопес де Сераин, Санчес Мартинес, Мартинес Мунуэра (все — Испания).

22 июня. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

В чем прелесть крупных турниров — так это в командах-открытиях. Кто-то из тех, на кого перед стартом не ставил никто, обязательно выстрелит и очарует настолько, что превращаешься в их персонального болельщика. Возвращаясь в юность и детство, в качестве примера вспоминаются Камерун на ЧМ-1990 или нежданно оказавшуюся на Евро-1992 и влюбившую в себя всех Данию.

На нынешнем континентальном первенстве мой выбор — Шотландия. По-хорошему злая, задорная и по-настоящему живая команда. Начиная с исполнения гимна, в чем по страсти «горцы» вполне могут составить конкуренцию Италии. Глядя же на их игру, трудно поверить, что менее двух лет назад шотландцы с интервалом в месяц получали в отборе на Евро по 0:4 как от Бельгии, так и от России.

Тогда, впрочем, Стив Кларк проработал на своем посту всего несколько месяцев, и фактически нынешняя сборная родилась в плей-офф Лиги наций, где Шотландии удалось в Белграде героически вырвать дополнительную путевку на Евро у Сербии. Но все же у этой команды слишком много завязано на характере и эмоциях, тогда как игровая структура не настолько крепка, чтобы безболезненно пережить потерю Гилмора.

Юный и чрезвычайно талантливый полузащитник был признан лучшим игроком матча с Англией, после чего сдал положительный тест на коронавирус, заодно утянув за собой в карантин пообщавшихся с ним одноклубников по «Челси» — Маунта и Чилуэлла. Кларк попробовал залатать брешь опытным универсалом Армстронгом, и в целом это было более предсказуемо, чем решения Златко Далича. Хорватский тренер поменял сразу четверых игроков, подкрутив гайки во всех линиях, за исключением вратарской.

Главное — все ходы «шашечных» себя оправдывали. Свежий Юранович на правом фланге обороны перекрывал зону подключений Робертсона и сам отметился предголевой подачей. Брозович укрепил опорную зону, мощный Петкович хорошо цеплялся за мяч, а Влашич — это Влашич. Исполнитель, который может задать ритм игры и решить судьбу эпизода. До вторника футболист ЦСКА выходил только на замену, и это было в общем-то ожидаемо.

1 мая он травмировался в игре с «Уфой» и пропустил два завершающих тура чемпионата России. Возвращение на поле состоялось ровно через месяц, когда Влашичу дали сыграть тайм в спарринге с Арменией. Оптимальные кондиции армеец набрал к завершению группового раунда Евро, и Далич понял — пора. Ставка же сработала очень быстро. Стоило стартовому штурму «горцев» стихнуть, Хорватия со здоровым цинизмом использовала первый же шанс, и Влашич уложил мяч в угол после скидки Перишича.

При этом футболист ЦСКА не только в конкретном эпизоде, а регулярно оказывался на позиции центрального нападающего, где ему расчищал пространство мощный Петкович. По-хорошему «шашечные» могли добить немного поплывших хозяев, но не только не сделали этого, а ушли на перерыв при равном счете. И снова беда пришла от опытных центральных защитников. Против чехов пенальти в свои ворота привез Ловрен. Теперь его напарник Вида вынес мяч точно на ногу Макгрегору, и «Хэмпден Парк» в хорошем смысле сошел с ума.

??? Scotland's first EURO goal since 1996! ???



?? Callum McGregor #EURO2020 pic.twitter.com/G5H15CFUMs — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021

Это ведь было историческое событие, так как Шотландия не забивала на континентальных первенствах четверть века — с гола знаменитого снайпера Алли Маккойста на Евро-1996. Только две единички на табло означали, что чемпионат Европы закончится для обоих соперников, поэтому вторая половина гарантировала игру на встречных курсах. То, что и требовалось более местеровитым хорватам и персонально Влашичу, который в перерыве сумел прийти в себя после болезненного столкновения с собственным голкипером Ливаковичем.

До своей замены на 76-й минуте сделавший еще одну заявку на переезд в один из топ-5 чемпионатов Влашич в числе прочего организовал выход Гвардиола один на один. Похоже, 19-летнему защитнику, который переходит из загребского «Динамо» в «Лейпциг», не хватило атакующих навыков, чтобы перехитрить опытного Маршалла. В противном случае он мог войти в историю, как автор самого молодого гола Хорватии на континентальных турнирах.

Однако рекорд Модрича, забившего в 22 года на Евро-2008, устоял, а после феноменального по исполнению победного удара «шведкой» в верхний угол можно официально называть его человеком-эпохой. Он был самым молодым снайпером «шашечных», а теперь стал еще и самым старым. В день игры в Глазго Модричу было 35 лет и 286 дней. А его результативная подача с углового на голову Перишичу стала уже контрольным выстрелом.

Шотландия в любом случае покидает Евро с высоко поднятой головой и под песни своих преданных болельщиков из «Тартановой армии». Хорватия же сняла проклятие вице-чемпионов мира. Четверть века они проваливались на ближайшем Евро, причем речь шла не о каких-то там выскочках. Из группы не могли выйти топ-команды — Италия, Германия, Франция и Голландия. А «шашечные» смогли, и в плей-офф они могут пошуметь не меньше, чем на историческом для страны ЧМ-2018.