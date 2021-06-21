Промес дебютировал на Евро, а Депаю нашли идеального напарника. Нидерланды разгромили Македонию

Оранжевые завершили групповой турнир еще одной яркой победой.

Евро-2020. Группа C

Македония — Нидерланды — 0:3 (0:1)

Голы: Депай, 24 (0:1). Вейналдум, 51 (0:2). Вейналдум, 58 (0:3).

Македония: Димитриевски, Ристовски, Алиоски, Велковски, Муслиу, Адеми (Николов, 79), Барди (Стояновски, 78), Эльмас, Пандев (Хасани, 68), Тричковски (Чурлинов, 56), Трайковски (Костадинов, 68).

Нидерланды: Стекеленбург, Блинд, ван Анхолт, де Фрай (Тимбер, 46), де Лигт, Дюмфрис (Бергхайс, 46), Вейналдум, Ф.де Йонг (Гакпо, 79), Гравенберх, Депай (Промес, 66), Мален (Вегхорст, 66).

Предупреждения: Ристовски, 18. Муслиу, 48. Алиоски, 65. Костадинов, 84.

Судьи: Ковач. Артене, Маринеску (все — Румыния).

ВАР: Ди Белло. Валери (оба — Италия), Беттс (Англия), Гиль (Польша).

21 июня. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

В отличие от Италии, которая накануне могла позволить себе выбирать потенциального соперника или хотя бы часть сетки плей-офф, голландцы все вопросы решили заранее и уже после двух туров обеспечили себе первое место в группе С. Так что завершающий матч для оранжевых можно было рассматривать либо как закрепление пройденного, либо в качестве поля для экспериментов.

Болельщики, ранее требовавшие от главного тренера Франка де Бура возвращения к исконным 4-3-3, передали тренеру новое послание. И снова посредством пролетевшего над тренировочной базой самолета, к которому прикрепили баннер в поддержку лучшего, по мнению фанатов, центрального нападающего. «Ты такой умный, Франк? Играй с Маленом», — гласила надпись в поддержку форварда ПСВ.

Holland fans fly plane over team's training ground with team selection demandhttps://t.co/MFU28CX5Ux — The Sun Football ? (@TheSunFootball) June 20, 2021

Понятно, что такие акции на тренеров никогда не действуют, однако появление в старте Малена и еще одного представителя нового поколения — полузащитника «Аякса» Гравенберха — фактически было анонсировано накануне. Вслух об этом никто не заявлял, однако в прицел камеры попал находившийся в руках помощника де Бура блокнот с тактической схемой, и часть расстановки можно было рассмотреть.

A cameraman has been able to take a picture of this piece of paper during today's training session that Frank de Boer's assistent was holding.



Donyell Malen & Ryan Gravenberch are on it, instead of Wout Weghorst & Marten de Roon. There you have your 2 rotations! [via @NOS] pic.twitter.com/QkXwl2pWOH — ??? ??? ? (@TheEuropeanLad) June 20, 2021

А вот перейти на 4-3-3 главный тренер пообещал непосредственно перед игрой, заявив в прямом эфире, что для этого ему по ходу встречи нужно провести всего одну замену. В этом, кстати, виделся шанс для спартаковца Промеса наконец-то сыграть на Евро-2020. В нынешней же расстановке места не находилось не только Квинси, который не сказать чтобы блистал весной в РПЛ, но и проведшему отличный сезон Бергхайсу. Между тем в мартовских отборочных матчах ЧМ-2022 капитан «Фейеноорда» стабильно выходил в старте и забил в двух из трех игр.

The players are on their way to Amsterdam! pic.twitter.com/e6aCy8vQBC — ??? ??? ? (@TheEuropeanLad) June 21, 2021

Голландцы, кстати, большие молодцы. Не забыли, что в понедельник со сборной Македонии теперь уже окончательно прощался легендарный Горан Пандев. Перед стартовым свистком капитан оранжевых Вайналдум вручил 37-летнему форварду памятную оранжевую же футболку под 122-м номером. Она символизировала количество матчей Пандева за сборную своей страны. Правда, в игре ни ветеран не собирался щадить соперников, ни они его. Попадание Трайковски в штангу при счете 0:0 случилось после эффектного паса пяткой в исполнении Пандева.

А голевая атака Голландии началась с того, что Блинд в жестком подкате выбил мяч из-под ног Горана, и в завершающей стадии Мален покатил мяч в центр штрафной на открывшегося там Депая. ВАР проверил эпизод и, несмотря на недовольство македонцев, констатировал: нарушения правил со стороны защитника оранжевых не было. А пока балканская команда приходила в себя, Мален организовал убойный момент уже для Дюмфрисса, однако герой стартовых туров на этот раз не сумел переиграть вратаря.

Надо признать, что смотрелось все это ярче, чем в тех случаях, когда пару Депаю в атаке составлял Вегхорст, и это повод для раздумий для де Бура. Правда, пока Мален проявил себя в концовке игры с Австрией, когда соперник оголил тылы, и против Македонии, которая не имела турнирной мотивации и старалась играть в свое удовольствие. Соответственно, голландцы не могли пожаловаться на отсутствие свободного пространства.

В плей-офф ничего подобного не будет — как в силу иного уровня ответственности, так и по причине более высокого класса соперников. И тот же Вегхорст, как и столь же габаритный Люк де Йонг, могут быть полезны в борьбе, а также на «стандартах» не только у чужих, но и у собственных ворот. И это приятная для тренерского штаба головная боль. Мучиться же от неизвестности придется соперникам голландцев, ведь Депай — уже в качестве игрока «Барселоны» к голу добавивший пас на пустые ворота Вайналдуму — хорош в любых сочетаниях и в любых схемах. В том числе и в 4-3-3, опробованных во втором тайме в комплекте со связкой Тимбер — Бергхайс на правом фланге.

Но очевидно, что это была еще и попытка перед плей-офф чуть снизить нагрузки Дюмфриса. Той же причиной можно объяснить, что свою половину тайма получил Промес. В другой ситуации невозможно потеснить великолепного Депая. Его, как и Пандева, трибуны провожали овацией. В целом же даже с поправкой на уровень соперника можно в очередной раз повторить: смотреть на эту голландскую сборную — одно удовольствие. Далеко не факт, что она доберется до медалей, однако по итогам группового турнира оранжевые — одно из самых ярких явлений этого не самого зрелищного в целом Евро.