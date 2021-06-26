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Забивали только Влашич и Классон, остальные молчат. Звезды РПЛ пока не блещут на Евро

Авторы:

Кирилл Бурдаков
Олег Кошелев
Сегодня, 15:00
Никола Влашич, Виктор Классон, Алекс Крал. Фото Getty Images Иностранные футболисты РПЛ по сборным на Евро-2020. Фото «СЭ» Иностранные футболисты РПЛ по командам на Евро-2020. Фото «СЭ»
Никола Влашич, Виктор Классон, Алекс Крал. Фото Getty Images
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Второй Евро подряд чемпионат России в иностранных сборных представляют по 10 игроков.

Иностранные футболисты из РПЛ на Евро-2020:
Никола Влашич* (Хорватия, ЦСКА, 3 матча, 1 гол), Виктор Классон* (Швеция, «Краснодар», 3 матча, 1 гол), Кристоффер Олссон* (Швеция, «Краснодар», 3 матча), Маркус Берг* (Швеция, «Краснодар», 3 матча), Алекс Крал* (Чехия, «Спартак», 3 матча), Деян Ловрен* (Хорватия, «Зенит», 2 матча), Гжегож Крыховяк (Польша, «Локомотив», 2 матча), Квинси Промес* (Нидерланды, «Спартак», 1 матч), Мацей Рыбус (Польша, «Локомотив», 1 матч), Джордан Ларссон* (Швеция, «Спартак», не играл).

* Сборные продолжают выступление на Евро.

Звезды чемпионата России на уровне Евро пока не блещут. Ларссон, к примеру, наколотил 15 мячей за «Спартак», а за сборную Швеции даже ни разу не вышел на поле (более того — дважды он вовсе не попадал в заявку). Другой спартаковец — Промес — вышел на замену всего один раз, когда голландцы уже все решили не только в группе, но и в данном конкретном матче с македонцами. Не все удачно складывается и у третьего представителя красно-белых — Крала. Он начал турнир как игрок основы, а в двух последующих играх выходил с лавки уже во втором тайме. И это, как говорят, отпугнуло лондонский «Вест Хэм», который считается главным претендентом на чеха.

22&nbsp;июня. Глазго. Хорватия&nbsp;&mdash; Шотландия&nbsp;&mdash; 3:1. 17-я минута. Никола Влашич (№ 13) открыл счет в&nbsp;матче.Влашич и чудо-гол Модрича сняли проклятие вице-чемпионов мира. Хорватия вышла в плей-офф и уменьшила шансы Украины на 1/8 финала

Первым игроком РПЛ, кому удалось забить с игры на этом Евро, стал Влашич. Они был признан лучшим игроком матча с шотландцами, и это было его первое появление в стартовом составе на турнире. Дела Влашича в сборной вроде бы идут на поправку, ведь два первых матча он начинал на скамейке запасных. И это при том, что в отборе на Евро и в Лиге наций полузащитник ЦСКА был игроком основы. Партнер Влашича по сборной Ловрен схватил две желтые карточки в двух матчах и пропустит матч 1/8 финала с испанцами.

23&nbsp;июня. Швеция&nbsp;&mdash; Польша&nbsp;&mdash; 3:2. Роберт Левандовски забил два мяча в&nbsp;матче, но&nbsp;это не&nbsp;спасло польских футболистов от&nbsp;вылета с&nbsp;Евро-2020.Левандовски велик, но Швеция отправила Польшу домой. И спасла Украину

Два представителя «Локомотива» играли за сборную Польши. Крыховяк в первом матче — против Словакии — получил красную карточку, а Рыбус отдал в той же игре голевую передачу, но в двух последующих встречах не выходил. Во всех трех матчах турнира играло краснодарское трио — Классон, Олссон и Берг. На счету Классона победный гол в ворота поляков, который вывел шведов на первое место в группе.

Интересно, что сейчас количество легионеров из клубов РПЛ полностью совпадает с тем, что было на предыдущем турнире. Тогда «наши» забили всего один мяч. Зато какой! Защитник «Краснодара» Сигурдссон помог исландцам сенсационно выбить из турнира англичан уже на стадии 1/8 финала. Сигурдссон после Евро осуществил давнюю мечту и переехал в Лондон — в «Фулхэм». На ведущих ролях в своих сборных на том Евро были опытнейшие защитники Дюрица, Чорлука и Гранквист, у бельгийцев системообразующим игроком был Витсель, еще не подавшийся в Китай.

Иностранные футболисты РПЛ по сборным на Евро-2020. Фото "СЭ"
Иностранные футболисты РПЛ по сборным на Евро-2020. Фото «СЭ»
Иностранные футболисты РПЛ по командам на Евро-2020. Фото "СЭ"
Иностранные футболисты РПЛ по командам на Евро-2020. Фото «СЭ»

При этом нельзя сказать, что на предыдущих трех турнирах легионеры из чемпионата России выступали намного успешнее. На Евро-2012 в Польше и Украине Бруну Алвеш был основным защитником сборной Португалии, которая в итоге дошла до полуфинала. Основными в своих сборных были также Эйден Макгиди и Стипе Плетикоса (даже сыграли друг против друга), но их сборные из группы не вышли.

А если посмотреть на два предыдущих Евро, то там обращает на себя внимание тот факт, что чемпионат России представляли игроки из «Томи», «Шинника» и «Луча-Энергии».

Евро-2016:

Рагнар Сигурдссон (Исландия, «Краснодар», 1 гол), Аксель Витсель (Бельгия, «Зенит», 5 матчей), Ян Дюрица (Словакия, «Локомотив», 4 матча), Ведран Чорлука (Хорватия, «Локомотив», 4 матча), Андреас Гранквист (Швеция, «Краснодар», 3 матча), Томаш Губочан (Словакия, «Динамо», 2 матча), Александр Зинченко (Украина, «Уфа», 3 матча), Евгений Селезнев (Украина, «Кубань», 2 матча), Богдан Бутко (Украина, «Амкар», 1 матч), Понтус Вернблум (Швеция, ЦСКА, не играл).

Евро-2012:

Бруну Алвеш (Португалия, «Зенит», 5 матчей), Эйден Макгиди (Ирландия, «Спартак», 3 матча), Стипе Плетикоса (Хорватия, «Ростов», 3 матча, 3 пропущенных мяча), Андрей Воронин (Украина, «Динамо», 2 матча), Понтус Вернблум (Швеция, ЦСКА, 1 матч), Мацей Рыбус (Польша, «Терек», 1 матч), Марек Сухи (Чехия, «Спартак», не играл), Томаш Нецид (Чехия, ЦСКА, не играл).

Евро-2008:

Стипе Плетикоса (Хорватия, «Спартак», 3 матча, 2 пропущенных мяча), Радослав Ковач (Чехия, «Спартак», 1 матч), Гекдениз Карадениз (Турция, «Рубин», 3 матча), Рэзван Кочиш (Румыния, «Локомотив», 3 матча), Мариуш Йоп (Польша, «Москва», 1 матч), Хрвойе Вейич (Хорватия, «Томь», 1 матч).

Евро-2004:

Александр Колинько (Латвия, «Ростов», 3 матча, 5 пропущенных мячей), Юрис Лайзанс (Латвия, ЦСКА, 3 матча), Андрей Рубин (Латвия, «Шинник», 3 матча), Павел Мареш (Чехия, «Зенит», 1 матч), Антонин Кински (Чехия, «Сатурн», не играл), Юргис Пучинскас (Латвия, «Луч-Энергия», не играл).

22&nbsp;июня. Глазго. Хорватия&nbsp;&mdash; Шотландия&nbsp;&mdash; 3:1. В&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч автор первого гола в&nbsp;матче Никола Влашич.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия
Австрия

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.50

Обе забьют - да

22%

1.94

X2

15%

1.60

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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