Забивали только Влашич и Классон, остальные молчат. Звезды РПЛ пока не блещут на Евро

Второй Евро подряд чемпионат России в иностранных сборных представляют по 10 игроков.

Иностранные футболисты из РПЛ на Евро-2020:

Никола Влашич* (Хорватия, ЦСКА, 3 матча, 1 гол), Виктор Классон* (Швеция, «Краснодар», 3 матча, 1 гол), Кристоффер Олссон* (Швеция, «Краснодар», 3 матча), Маркус Берг* (Швеция, «Краснодар», 3 матча), Алекс Крал* (Чехия, «Спартак», 3 матча), Деян Ловрен* (Хорватия, «Зенит», 2 матча), Гжегож Крыховяк (Польша, «Локомотив», 2 матча), Квинси Промес* (Нидерланды, «Спартак», 1 матч), Мацей Рыбус (Польша, «Локомотив», 1 матч), Джордан Ларссон* (Швеция, «Спартак», не играл).

* Сборные продолжают выступление на Евро.

Звезды чемпионата России на уровне Евро пока не блещут. Ларссон, к примеру, наколотил 15 мячей за «Спартак», а за сборную Швеции даже ни разу не вышел на поле (более того — дважды он вовсе не попадал в заявку). Другой спартаковец — Промес — вышел на замену всего один раз, когда голландцы уже все решили не только в группе, но и в данном конкретном матче с македонцами. Не все удачно складывается и у третьего представителя красно-белых — Крала. Он начал турнир как игрок основы, а в двух последующих играх выходил с лавки уже во втором тайме. И это, как говорят, отпугнуло лондонский «Вест Хэм», который считается главным претендентом на чеха.

Первым игроком РПЛ, кому удалось забить с игры на этом Евро, стал Влашич. Они был признан лучшим игроком матча с шотландцами, и это было его первое появление в стартовом составе на турнире. Дела Влашича в сборной вроде бы идут на поправку, ведь два первых матча он начинал на скамейке запасных. И это при том, что в отборе на Евро и в Лиге наций полузащитник ЦСКА был игроком основы. Партнер Влашича по сборной Ловрен схватил две желтые карточки в двух матчах и пропустит матч 1/8 финала с испанцами.

Два представителя «Локомотива» играли за сборную Польши. Крыховяк в первом матче — против Словакии — получил красную карточку, а Рыбус отдал в той же игре голевую передачу, но в двух последующих встречах не выходил. Во всех трех матчах турнира играло краснодарское трио — Классон, Олссон и Берг. На счету Классона победный гол в ворота поляков, который вывел шведов на первое место в группе.

Интересно, что сейчас количество легионеров из клубов РПЛ полностью совпадает с тем, что было на предыдущем турнире. Тогда «наши» забили всего один мяч. Зато какой! Защитник «Краснодара» Сигурдссон помог исландцам сенсационно выбить из турнира англичан уже на стадии 1/8 финала. Сигурдссон после Евро осуществил давнюю мечту и переехал в Лондон — в «Фулхэм». На ведущих ролях в своих сборных на том Евро были опытнейшие защитники Дюрица, Чорлука и Гранквист, у бельгийцев системообразующим игроком был Витсель, еще не подавшийся в Китай.

Иностранные футболисты РПЛ по сборным на Евро-2020. Фото «СЭ»

Иностранные футболисты РПЛ по командам на Евро-2020. Фото «СЭ»

При этом нельзя сказать, что на предыдущих трех турнирах легионеры из чемпионата России выступали намного успешнее. На Евро-2012 в Польше и Украине Бруну Алвеш был основным защитником сборной Португалии, которая в итоге дошла до полуфинала. Основными в своих сборных были также Эйден Макгиди и Стипе Плетикоса (даже сыграли друг против друга), но их сборные из группы не вышли.

А если посмотреть на два предыдущих Евро, то там обращает на себя внимание тот факт, что чемпионат России представляли игроки из «Томи», «Шинника» и «Луча-Энергии».

Евро-2016:

Рагнар Сигурдссон (Исландия, «Краснодар», 1 гол), Аксель Витсель (Бельгия, «Зенит», 5 матчей), Ян Дюрица (Словакия, «Локомотив», 4 матча), Ведран Чорлука (Хорватия, «Локомотив», 4 матча), Андреас Гранквист (Швеция, «Краснодар», 3 матча), Томаш Губочан (Словакия, «Динамо», 2 матча), Александр Зинченко (Украина, «Уфа», 3 матча), Евгений Селезнев (Украина, «Кубань», 2 матча), Богдан Бутко (Украина, «Амкар», 1 матч), Понтус Вернблум (Швеция, ЦСКА, не играл).

Евро-2012:

Бруну Алвеш (Португалия, «Зенит», 5 матчей), Эйден Макгиди (Ирландия, «Спартак», 3 матча), Стипе Плетикоса (Хорватия, «Ростов», 3 матча, 3 пропущенных мяча), Андрей Воронин (Украина, «Динамо», 2 матча), Понтус Вернблум (Швеция, ЦСКА, 1 матч), Мацей Рыбус (Польша, «Терек», 1 матч), Марек Сухи (Чехия, «Спартак», не играл), Томаш Нецид (Чехия, ЦСКА, не играл).

Евро-2008:

Стипе Плетикоса (Хорватия, «Спартак», 3 матча, 2 пропущенных мяча), Радослав Ковач (Чехия, «Спартак», 1 матч), Гекдениз Карадениз (Турция, «Рубин», 3 матча), Рэзван Кочиш (Румыния, «Локомотив», 3 матча), Мариуш Йоп (Польша, «Москва», 1 матч), Хрвойе Вейич (Хорватия, «Томь», 1 матч).

Евро-2004:

Александр Колинько (Латвия, «Ростов», 3 матча, 5 пропущенных мячей), Юрис Лайзанс (Латвия, ЦСКА, 3 матча), Андрей Рубин (Латвия, «Шинник», 3 матча), Павел Мареш (Чехия, «Зенит», 1 матч), Антонин Кински (Чехия, «Сатурн», не играл), Юргис Пучинскас (Латвия, «Луч-Энергия», не играл).