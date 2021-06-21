Италия в порядке, но чемпионом не станет. Манчини заплатит за неуважение к России

Критический взгляд на «Скуадру адзурру».

Три матча на групповом этапе Евро-2020 — три победы. Разница забитых и пропущенных мячей — 7:0. 30 встреч подряд без поражений и повторение рекорда чуть ли не столетней давности. Это про сегодняшнюю сборную Италии под руководством Роберто Манчини.

Впечатляет? Да. Делает ли эта серия «Скуадру адзурру» главным фаворитом чемпионата Европы? На мой взгляд, нет. Вот если бы команда чудом выползла в плей-офф и не выглядела столь веселым и играющим коллективом, а традиционно — за счет характера — вымучивала бы очки и голы, предположил бы, что она становится чуть ли не главным претендентом на золото. Но сейчас — не верю.

А может, просто не хочу верить. Потому что нет желания — вопреки всей своей любви к Италии, — чтобы триумфатором стал именно нынешний главный тренер. Мне было безумно — почти до слез — жаль в 2000 году Дино Дзоффа, которому не хватило всего нескольких секунд до победы в финале Евро. А вот Манчини таких эмоций не вызывает — и ничего не изменит даже то, если он уступит в решающем матче турнира в драматичной серии пенальти.

Почему? Потому что этот человек всего каких-то три года назад проявил полное неуважение к нашей стране, ее футболу, Петербургу и обожаемому в городе на Неве «Зениту». Наплевав на прекрасное отношение со стороны раскрывших ему объятия людей, Манчини изначально вел себя как сноб и оперативно — в ущерб своей основной работе — 14 мая 2018 года договорился с Итальянской федерацией футбола о двухлетнем контракте. За спиной фанатов сине-бело-голубых. Воспользовавшись «низким уровнем РПЛ» (цитата) как прикрытием, Роберто просто вытер ноги о клуб и всю лигу в угоду своим интересам. Такого до него не позволял себе ни один иностранный тренер «Зенита» — команды-флагмана России последних лет, кто бы что ни говорил.

Впрочем, это мое личное отношение, а так Манчини как тренер — настоящий везунчик по жизни. В 2001-м Роберто выиграл свой первый Кубок Италии на багаже уволенного незадолго до него Фатиха Терима. Стал триумфатором с «Интером» на фоне скандала «кальчполи» 2006-го, который выкинул в серию В «Ювентус» и серьезно ослабил «Милан». Взял чемпионский титул в Англии в 2012-м в матче с редчайшим сюжетом: 13 мая «Манчестер Сити» в заключительном туре забил два гола в ворота «КПР» за пять минут компенсированного времени, уступая к тому моменту 1:2.

Если фартовость Манчини проявится и на этом Евро, то он может и победить, но мне почему-то кажется, что до этого не дойдет. «Скуадра адзурра» — действительно хорошая команда, не исключено, что по среднему уровню исполнителей она даже самая серьезная на турнире. Но пока не вижу у этой сборной такой личности на поле, которая могла бы своим масштабом вытянуть коллектив на самую вершину.

Вот если кто-то такой появится у итальянцев в плей-офф, тогда изменю свою точку зрения.

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