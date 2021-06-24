Франция и Португалия устроили шоу. Роналду повторил великий рекорд и затащил своих в плей-офф

Спасибо за это, как ни странно, нужно сказать Венгрии.

Евро-2020. Группа F

Португалия — Франция — 2:2 (1:1)

Голы: Криштиану Роналду, 31 — с пенальти (1:0). Бензема, 45 — с пенальти (1:1). Бензема, 47 (1:2). Криштиану Роналду, 60 — с пенальти (2:2).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Семеду (Далот, 79), Рубен Диаш, Жоау Моутинью (Рубен Невеш, 73), Данилу Перрейра (Палинья, 46), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 72), Ренату Санчеш (Сержиу Оливейра, 88), Криштиану Роналду, Диогу Жота.

Франция: Ллорис, Варан, Эрнандез (Динь, 46. Рабьо, 52), Кимпембе, Кунде, Погба, Толиссо (Коман, 66), Канте, Бензема, Гризманн (Сиссоко, 87), Мбаппе.

Предупреждения: Ллорис, 27. Эрнандез, 36. Гризманн, 39. Кимпембе, 83.

Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).

ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Приэто Лопес де Сераин, Санчес Мартинес, Мартинес Мунуэра (все — Испания).

23 июня. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».

Глядя на такие афиши, какие были в группе F , остается в очередной раз пожалеть о том, что в финальном турнире Евро играют не 16, а 24 команды. Представляете, какая была бы интрига в последнем туре в случае, если бы в плей-офф выходили по две команды и одна из топ-сборных — Франции, Португалии или Германии — обязательно бы вылетела.

Игра действующих чемпионов мира против действующих чемпионов Европы превратилась бы в лютую битву за выживание, где португальцев устраивала бы только победа. Сейчас же они при определенном раскладе могли проиграть хоть 0:3, но все равно пройти дальше. Избежать встречи с Англией или Бельгией уже в первом раунде плей-офф — ничего так мотивация, все лучше, чем никакой, но, по большому счету, если ты рассчитываешь победить на Евро, тебе равно или поздно придется играть с топ-сборными в матчах навылет и побеждать их. А в 1/8, 1/4 или 1/2 финала — особой разницы нет.

К счастью, огня добавила Венгрия, в параллельном матче быстро забившая Германии. Получалось, что если матч в Мюнхене так и закончится, а Португалия проиграет Франции, то именно она останется на последнем месте в группе. Вот это уже был серьезный повод напрячься как следует.

А где игра всерьез, тут Криштиану Роналду. Которому помогли вратарь французов Уго Ллорис и рефери Матео Лаос. Первый после подачи со штрафного вместо мяча заехал по лицу Данилу, а второй не стал закрывать на это глаза — мол, голкипер в своем праве. Ну и Криштиану Роналду показывает всем на этом Евро, как нужно бить пенальти. 4-й гол на турнире — больше только у игрока по фамилии Автогол и 12-й всего на чемпионатах Европы. А во втором тайме случился 5-й и 13-й соответственно — тоже с пенальти. Более того, второй гол в ворота Франции стал для Криштиану 109-м за сборную Португалии, и он сравнялся с рекордом иранца Али Даеи по числу мячей за национальную команду.

А у Франции божили Поль Погба и Карим Бензема. Полузащитник «МЮ» снова доказывал, что если бы хотел — мог бы коллекционировать «Золотые мячи» пачками, настолько велик его потенциал. Вот только показывает его он исключительно в сборной Франции — что на ЧМ-2018, что сейчас, на Евро-2020, тогда как в клубе часто валяет дурака. Передачи любой сложности в любую точку поля — легко. Отбороться в обороне — пожалуйста. Включиться в прессинг — запросто.

Ну а Бензема сделал дубль, наконец-то забив за Францию на чемпионате Европы. Второй гол — высший класс. Умное открывание за спину, рывок, удар в дальний угол — идеально как по таймингу, так и по исполнению.

А, учитывая, что в параллельном матче Венгрия в какой-то момент повела 2:1, в шоу, которое выдавали Франция и Португалия, появлялось все больше элементов саспенса, ведь при таком раскладе победа «трехцветных» выкидывала Криштиану и его друзей из турнира, несмотря все рекорды капитана, и одновременно с этим спасала Германию. Достаточно было одного гола, и Португалия реально была на грани — к счастью, потащил Руй Патрисиу.

Round of 16 ?



Cristiano Ronaldo & Kylian Mbappe ?#EURO2020 pic.twitter.com/tHVGhSdzp1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021