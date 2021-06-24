Расписание трансляций 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
В субботу, 26 июня, стартует плей-офф чемпионата Европы по футболу. Стадия 1/8-финала продлится с 26 по 29 июня.
Четыре матча в прямом эфире покажет Первый канал. Телеканал «Россия 1» покажет три игры. Одну встречу можно будет посмотреть на «Матч ТВ».
Трансляции всех матчей чемпионата Европы по футболу-2020:
Суббота, 26 июня
Амстердам. Уэльс — Дания («Россия 1», 19.00 по московскому времени)
Лондон. Италия — Австрия (Первый канал, 22.00)
Воскресенье, 27 июня
Будапешт. Нидерланды — Чехия (Первый канал, 19.00)
Севилья. Бельгия — Португалия (Первый канал, 22.00)
Понедельник, 28 июня
Копенгаген. Хорватия — Испания («Матч ТВ», 19.00)
Бухарест. Франция — Швейцария («Россия 1», 22.00)
Вторник, 29 июня
Лондон. Англия — Германия (Первый канал, 19.00)
Глазго. Швеция — Украина («Россия 1», 22.00)
Турнир проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России покинула Евро, заняв последнее место в группе B.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю