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Расписание трансляций 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

17:45
Трофей чемпионата Европы — Кубок Анри Делоне. Фото AFP
Трофей чемпионата Европы — Кубок Анри Делоне. Фото AFP
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В субботу, 26 июня, стартует плей-офф чемпионата Европы по футболу. Стадия 1/8-финала продлится с 26 по 29 июня.

Четыре матча в прямом эфире покажет Первый канал. Телеканал «Россия 1» покажет три игры. Одну встречу можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Трансляции всех матчей чемпионата Европы по футболу-2020:

Суббота, 26 июня

Амстердам. Уэльс — Дания («Россия 1», 19.00 по московскому времени)

Лондон. Италия — Австрия (Первый канал, 22.00)

Воскресенье, 27 июня

Будапешт. Нидерланды — Чехия (Первый канал, 19.00)

Севилья. Бельгия — Португалия (Первый канал, 22.00)

Понедельник, 28 июня

Копенгаген. Хорватия — Испания («Матч ТВ», 19.00)

Бухарест. Франция — Швейцария («Россия 1», 22.00)

Вторник, 29 июня

Лондон. Англия — Германия (Первый канал, 19.00)

Глазго. Швеция — Украина («Россия 1», 22.00)

Турнир проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная России покинула Евро, заняв последнее место в группе B.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля