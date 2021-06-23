Но это не значит, что она не может добиться чего-то серьезного.

Пока в Москве градусники стабильно показывают +30 и выше по Цельсию, температура на Евро-2020, когда играет Англия, — стабильно 0 градусов по Саутгейту. Ощущение, пустоты, холода и безжизненности чувствуется даже через экран. При этом есть четкое ощущение, что сборная «трех львов» уже приспособилась к подобным условиям.

Если бы главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта попросили поставить запятую в предложении «сушить нельзя обострять», тот не задумываясь поставил бы ее после первого слова. И теперь мы наблюдаем за тем, как, возможно, самый талантливый в истории родоначальников футбола состав (при всем уважении к поколению Бекхэма, Лэмпарда, Джеррарда) смиренно повинуется странным прихотям своего коуча.

В чем особенности этого стерильного стиля и что в игре англичан вызывает тошноту? Сейчас разберем.

Ноль пропущенных мячей — разоблачение феномена обороны Англии

Последние восемь из девяти матчей сборная Англии не пропускает голов. Как им это удается при весьма среднем по мировым меркам уровне вратарей? Хорошим подспорьем для ответа на этот вопрос станет карта передач сборной. Рассмотрим несколько примеров. Начнем с матча с Шотландией.

Тактика сборной Англии.

Тактика сборной Англии.

На верхней картинке розовым цветом отмечены самые частые типы передач, которые делают англичане, синим — самые редкие. Невероятный упор на горизонтальное владение мячом подтверждается и на карте передач, которая расположена снизу. У англичан попросту нет обострений через центральную зону. От слова «вообще». Исключением стал отличный разрезающий пас низом Харри Магуайра на Харри Кейна в матче с Чехией, но это единичный случай.

Тактика сборной Англии.

Карта передач сборной Англии в матче с Хорватией на Евро-2020

Эта же динамика прослеживалась и в первом матче группового этапа с хорватами. Здесь мы вообще видим изолированного Кейна. До капитана сборной Англии настолько редко доходил мяч, что ни с одним игроком на поле у него не было более-менее постоянного взаимодействия.

Тактика сборной Англии.

Наконец, матч с чехами. Вернитесь на карты передач сборной Англии в двух предыдущих матчах и посмотрите на эту. На каждой из них мысленно можно нарисовать полукруг, идущий с одного фланга на другой. То есть Англия играет горизонтально и крайне мало задействует центр (26, 20 и 20% атак через эту зону в трех матчах на групповом этапе Евро-2020).

Чем-то это похоже на игру сборной Франции. Даже при 0:0 команда Саутгейта не стремится ускоряться и обострять, а если удается повести в счете, то англичане на этом Евро делают все, чтобы максимально помешать футболу соперника и при этом еще меньше рисковать самим. Втором тайм с Чехией это наглядно показал — ноль ударов и всего шесть касаний в штрафной площади соперника.

Ключевой парадокс сборной Англии

С перестраховками в обороне мы разобрались. Но что команда Саутгейта предлагает в атаке? В первом тайме матча с Хорватией стала видна задумка главного тренера: запрет на обострения низом привел к тому, что источником угрозы стали забросы от центральных защитников вперед. Думаете, на Кейна? Нет, на Фила Фодена и Рахима Стерлинга! Но моменты в том матче пришли после введения мяча из аута.

Парадокс заключается в том, что состав англичан кишит игроками мирового уровня, играющими в комбинационный футбол низом. Футболисты «Манчестер Сити», «Боруссии» Д, «Ливерпуля», «Челси» приезжают в сборную и привыкают к постоянной осторожности и перестраховке.

На Евро-2020 у сборной Англии всего два забитых мяча — это антирекорд для команд, занявших первое место в группе. Меньше ударов по воротам соперника, чем англичане, среди сборных, сыгравших три матча, нанесла только Финляндия. 1:0, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0 — последние пять результатов команды Саутгейта.

Кейн провел выдающийся сезон, став лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ, раскрывшись в новой роли оттянутого нападающего — в сборной, как мы уже сказали, до него толком не доходит мяч. Не говоря уже об использовании его сильных качеств ассистента с забеганиями за спину партнеров. Роль Сон Хын Мина могут взять на себя скоростные Маркус Рэшфорд, Стерлинг, Джейдон Санчо, Букайо Сака. Но это Саутгейтом попросту игнорируется.

Фоден, вытеснивший того же Стерлинга из стартового состава «Сити» в прошлом сезоне, играет не на своем фланге и вынужден бороться за верховые мячи после забросов, а не быстро комбинировать и открываться под передачи на ход.

Ключевой игрок в команде-триумфаторе Лиги чемпионов — Мэйсон Маунт — оказывается ненужным в системе Саутгейта. Открываться между линиями? Разрезать оборонительные построения соперника тонкими маневрами и передачами? Эти фирменные качества полузащитника «Челси» не нужны тренеру.

Неужели ничего интересного у этой Англии нет?

Есть. До первого гола в матче с чехами англичане вариативно подходили к решению проблем с прессингом соперников. Чехия активно оказывала давление первые 15 минут, и Англия справлялась с ним за счет создания тройки центральных защитников сзади и высоких позиций игроков на флангах. Вот пример.

Тактика сборной Англии.

Англия владеет мячом. Зная, что к Патрику Шику присоединяется один из фланговых игроков, чтобы прессинговать двух центральных защитников, англичане создают численный перевес. Келвин Филлипс поворачивается, видит движение Кайла Уокера вперед и занимает место правого центрбека в тройке.

Тактика сборной Англии.

Этот эпизод привел к свободе на мяче. Полузащитник «Лидса» смог беспрепятственно забросить мяч вперед на Сака.

Конечно, индивидуальный класс игроков сборной Англии настолько высок, что они сами в обход системы могут давать результат. Джек Грилиш из «Астон Виллы» тому прекрасный пример. Отличный дриблер, крайне полезный при продвижении мяча вперед, свободно перемещался в матче с чехами и созидал в течение полутора таймов. Именно Грилиш отдал передачу на победный гол Стерлинга.

Сака тоже проявил свои креативные качества, опускаясь в глубину. Обыграв на своей половине Томаса Соучека, он разогнал голевую атаку. А на скамейке в это время находились Рэшфорд, Санчо, Джуд Беллингем...

Однако после забитого мяча вариативность сошла на нет, и мы вновь стали наблюдать за стерильным перекатом мяча до окончания матча. Самое страшное, что такой стиль может привести к успеху. После полуфинала на ЧМ-2018 от Англии ждут как минимум повторения этого достижения.

Настоящая сила англичан станет ясна уже совсем скоро: в 1/8 финала они неизбежно встретятся с кем-то из группы смерти — Францией, Германией или Португалией. Тогда уже можно будет делать более глобальные выводы.