Эта Италия восхитительна! Второй раз подряд отгрузила трешку

Новой жертвой банды Роберто Манчини стала Швейцария.

Евро-2020. Группа А

Италия — Швейцария — 3:0 (1:0)

Голы: Локателли, 26 (1:0). Локателли, 52 (2:0). Иммобиле, 89 (3:0).

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини (Ачерби, 24), Спинаццола, Барелла (Кристанте, 87), Жоржиньо, Локателли (Пессина, 86), Берарди (Толой, 69), Иммобиле, Инсинье (Кьеза, 69).

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Эльведи, Шер (Цубер, 57), Мбабу (Видмер, 58), Джака, Фройлер (Соу, 84), Шакири (Варгас, 76), Родригес, Эмболо, Сеферович (Гавранович, 46).

Предупреждения: Гавранович, 49. Эмболо, 79.

Судьи: Карасев. Демешко, Гаврилин (все — Россия)

ВАР: Данкерт. Гиттельманн, Фриц (все — Германия), Гиль (Польша).

16 июня. Рим. Стадион Олимпийский. 12445 зрителей.

Удивительно, конечно, что первой командой на Евро-2020, которая де-факто вышла в плей-офф, стал Уэльс. Четырех очков хватит, чтобы прорваться в 1/8 финала, даже если валлийцы займут третье место в группе. На прошлом чемпионате Европы взявшей в итоге титул Португалии хватило и трех.

А спустя несколько часов первой сборной, которая прошла в плей-офф де-юре, оказалась Италия.

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? 29 games unbeaten

? 10 straight clean sheets

? 31 goals without reply

? First team in the Round of 16#EURO2020 pic.twitter.com/opWyppcrxB — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

Было интересно, как «Скуадра адзурра» смотрится после впечатляющего старта. Выяснилось, что Турция, вынесенная итальянцами в первом матче 3:0, на этом ЧЕ совсем уж никакая. А, кроме того, столь громкий успех и последовавшие за ним восторги еще предстояло переварить, ведь Манчини и Ко к такому не привыкли — для них это ведь первый большой турнир.

Особенно на фоне Швейцарии — сборной, до Евро-2020 трижды подряд отбиравшейся на мировые и континентальные форумы, и трижды выходившей на них в плей-офф. Кроме того, своих северных соседей «адзурри» не побеждали с 2003 года. Но эта Италия пишет свою историю — пока команда восхитительна.

Схема 4-3-3, которая в фазе владения мячом переходит в 3-2-5 (с 70-й минуты, правда, Манчини решил попробовать 3-5-2 — счет и ход матча вполне располагали к экспериментам).

Спинаццола разрывает левый фланг, не боясь обыгрывать и лезть на ворота.

Берарди продолжает показывать всему миру, почему несколько лет назад легендарный Арриго Сакки назвал его самым талантливым итальянским футболистом.

Инсинье, возможно, не так ярок впереди, местами заигрывается, но при этом старательно отрабатывает сзади.

Доннарумма, показывающий, что готов выручать и тащить, а клубные истории на нем никак не сказываются.

Иммобиле снова забил, доказав всем, что способен штамповать голы не только в «Лацио», но и на более высоком уровне.

A sweeping move from Italy and Locatelli does the rest! ???#EURO2020 | #ITA pic.twitter.com/lT9Brxvyys — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

Ну и, конечно, Локателли. Пять лет назад он блеснул в «Милане», но после яркого старта карьеры потух (хотя те россонери были явно не лучшим местом для развития молодых талантов). Обрести себя получилось в «Сассуоло», где Роберто Де Дзерби полностью доверял полузащитнику и не загонял его в рамки. Во многом путь в стартовый состав сборной Локателли открыла травма Верратти, но своим шансом он воспользовался как надо. Рывок на 50 метров из центра поля к чужим воротам в моменте с первым голом — один из ярчайших эпизодов встречи.

И даже травма Кьеллини может пойти Италии во благо. Перед стартом Евро много говорилось, что Манчини слишком уж доверяет ювентийской связке в центре обороны — и теперь есть возможность наиграть что-то новое.

Два раза подряд по 3:0, хотя до Евро-2020 «адзурри» ни разу не забивали три гола за игру в финальных турнирах чемпионата Европы. 29 матчей подряд без поражений (+24=5). Десять побед подряд — и все всухую. Статистика пугает и восхищает одновременно. Очень хочется посмотреть на Италию в плей-офф, где ответственность и напряжение станут в разы выше.