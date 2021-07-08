Забудьте про спорный пенальти. Англия полностью доминировала и заслужила выход в финал

Данию стоит похвалить за турнир, но в полуфинале она была слабее.

Почти все вчера болели либо за датчан, либо против англичан. С точки зрения массового сознания все логично. С одной стороны — Дания, прошедшая через драму Кристиана Эриксена, выбравшаяся с острова невезения и заставившая людей поверить в сказку после двух поражений на старте турнира. С другой — Англия с ее унылой игрой, ставшая козлом отпущения для нейтральных фанатов, аналитиков, журналистов и, конечно, диванных критиков. Очевидно же, за и против кого нужно переживать!

В итоге репутация теперь играет против команды Гарета Саутгейта вне зависимости от ее перформанса на поле. А уж после победного гола в ворота датчан, забитого после крайне спорного 11-метрового, Англия стала восприниматься как воплощение зла, и болеть против них теперь стало просто модно. Но, если отбросить в сторону эмоции, вчера сборная «Трех львов» была на голову выше Дании и полностью заслужила выход в финал.

Стартовые планы

По сравнению с матчем с Украиной в составе англичан было лишь одно изменение — на правом фланге атаки вместо Джейдона Санчо с первых минут появился Букайо Сака. Предполагаемый переход на тройку центральных защитников для «отзеркаливания» схемы датчан не случился — Саутгейт снова выбрал привычные 4-2-3-1.

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С мячом англичане играли в привычной структуре — в билд-апе позиционных атак часто задействовались пять футболистов. Кайл Уокер смещался с позиции правого крайнего защитника и формировал тройку в центре с Джоном Стоунсом и Харри Магуайром. Акцент смещался на левый фланг, где весь турнир феерит связка Рахима Стерлинга и Люка Шоу. Мэйсон Маунт располагается в свободной позиции и ищет пространство, а о роли Харри Кейна мы поговорим чуть позже.

Дания сохранила свою систему с тремя центрбеками, при необходимости быстро переходящую в пять защитников.

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В первую линию для продвижения мяча часто опускался Пьер-Эмиль Хейбьерг. Как в «Тоттенхэме», так и в сборной Дании он выполняет функции разыгрывающего опорника. Невозможно недооценить его вклад как в созидании, так и в разрушении игры соперника. В этом матче Хейбьерг — лучший у датчан по: касаниям мяча (80), продвижениям с мячом вперед (10, у идущего следом Йоакима Мехле — 5), по прессингующим действиям (34, у идущего следом Мехле — 22), возвращению владения (9), возвратам мяча в течение пяти секунд после потерь (6).

В первые полчаса шла борьба за владение мячом: преимущество англичан по этому показателю было 55 на 45 процентов. Сборная Саутгейта пыталась большим числом встречать атаки скандинавов с правого фланга — большинство позиционных атак сборной Дании (41%) проходило через эту зону, где на позиции вингбека играл Йенс Стригер Ларсен. На него агрессивно выдвигался Шоу.

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Маунт передвигался по всей ширине поля, оказываясь то на левом, то на правом полуфланге. В его задачу входила помощь при организации прессинга — именно рывки хавбека «Челси» выступали в качестве триггера, по которому партнеры присоединялись к давлению. Без мяча Маунт опускался и помогал в центре полузащиты бессменному дуэту Деклана Райса и Келвина Филлипса.

Разбивать прессинг англичан сборной помогали смещения Миккеля Дамсгора. Он уходил со своей изначальной позиции слева в атаке и создавал численный перевес, освобождая одного из партнеров.

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Кроме помощи в прессинге Дамскор таким образом пытался воспользоваться возможностью не участвовать в скоростных дуэлях с Уокером. Однако в моменте, где у датчан получилась быстрая комбинация в касание с забросом на потенциальный выход Дамсгора один на один, защитник «Сити» вовремя прочувствовал эпизод и нагнал оппонента.

Датчане не отказались от давления и в первые 30 минут пытались прессинговать в среднем блоке. Роль Дамсгора по разбитию прессинга соперника в сборной Англии выполнял Кейн. Вот пример, как на 13-й минуте матча он опустился вниз при вводе мяча из аута на своей половине поля и сломал давление скандинавов, переведя мяч на пустующий фланг Уокера.

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Команды не создали ни одного опасного момента, как вдруг случился шедевр Дамсгора — первый гол на Евро прямым ударом со штрафного. После этого Англия стала постепенно увеличивать давление и все больше забирать мяч себе — к перерыву владение было уже 60 на 40 в пользу команды Саутгейта.

Но еще до окончания первых 45 минут англичане создали момент для Стерлинга и сравняли счет.

Долгожданное сияние Кейна

Весь турнир мы ждали, когда же капитан сборной Англии сможет проявить себя в той роли, которая помогла ему стать лучшим ассистентом минувшего сезона в АПЛ. И, наконец, в полуфинале с Данией Кейн показал себя как отличная ложная «девятка». Да, форвард «Тоттенхэма» помогал и на своей половине поля, но куда важнее его вклад в атакующие успехи команды.

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Еще на пятой минуте матча Кейн сместился на правый фланг и оттуда вырезал опасную передачу на Стерлинга в район 11-метровой отметки — форвард «Сити» совсем немного не успел. А апогеем крутости Харри стала голевая атака.

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Уокер заметил открывание капитана и наградил Кейна передачей. Первым касанием он обработал мяч и развернулся в сторону ворот, а уже через доли секунды отдал разрезающий пас на Саку.

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Симон Кьер остался в линии защитников и не выдвинулся на Кейна, а Хейбьерг не успел того накрыть. Андрес Кристенсен следил за Маунтом, готовящимся вбежать в штрафную вторым темпом, а Ларсен потерял концентрацию и откровенно проспал ускорение Стерлинга.

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Ускорения Саки и Стерлинга были отменными, но гол сделал именно Кейн своим открыванием в глубину в стиле ложной «девятки».

Стерлинг — лучший игрок турнира?

На групповом этапе его голы принесли англичанам победы над Хорватией и Чехией, а в плотном матче 1/8 финала с Германией именно Стерлинг открыл счет. Его связка с Шоу стала одной из самых опасных на турнире — в матче с датчанами защитник «МЮ» отдал больше всех передач с продвижением (10), и многие из них — именно на форварда «Сити». Самому Стерлингу покорился гроссмейстерский показатель в 10 (!) обводок за матч — ни Ларсен, ни Кристенсен — никто не смог его остановить.

В откровенно серой сборной Англии в индивидуальном плане выделиться тяжело, но Стерлингу уже удалось это сделать. Да, его теперь ненавидят миллионы после очень спорного падения в штрафной. Все тут же припомнили ему предыдущие нырки. Но факт остается фактом: именно Стерлинг заработал этот решающий пенальти. Именно Стерлинг забил бы в пустые ворота, если бы не автогол Кьера. Именно Стерлинг, по словам Саутгейта, наряду с Джорданом Хендерсоном, Кейном и Магуайром входит в четверку «старшин племени», то есть лидеров коллектива.

Поэтому долгожданный триумф сборной «Трех львов» вполне может ознаменоваться не менее долгожданным индивидуальным триумфом Стерлинга: после ухода из «Ливерпуля» многие критиковали его и пророчили серую карьеру в качестве всего лишь элемента системы, а не полноценной звезды. После не очень удачного сезона в «Сити», где его на скамейку запасных усадил Фил Фоден, после разговоров о том, что, может быть, его лучше не вызывать в сборную, Рахим выдал сильнейший Евро.

У Англии — тотальный перевес по xG

Во втором тайме контратакующая игра датчан постепенно стала сходить на нет. Было все больше эпизодов, когда вся команда оборонялась за линией мяча.

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Перевес англичан проявился и в цифрах: во втором тайме скандинавы нанесли лишь один удар — Каспер Дольберг неопасно пробил из-за штрафной. Следующая попытка случилась лишь на 114-й минуте, когда удар Мартина Брэйтуэйта мимо ворот парировал Джордан Пикфорд.

А англичане продолжали создавать моменты — Магуайр трижды пробивал после стандартов и помог Маунту набрать больше всего баллов возможной угрозы воротам соперника xThreat с передач, а также сделал из Каспера Шмейхеля одного из главных героев матча — на счету датского голкипера 9 сейвов.

Как бы банально и прискорбно это ни звучало, но сборной Дании по такой игре не хватило именно Эриксена — того, кто смог бы связывать оборону и атаку в переходных фазах и организовывать контратаки, а также их завершать. Ведь полузащитник «Интера» не только отличный ассистент, но и один из лучших бомбардиров за всю историю сборной.