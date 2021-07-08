Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» в своей авторской колонке для «СЭ» выразил свое мнение о решающих матчах Евро-2020 и ситуации в нашей национальной команде

Начну с самого яркого и, увы, негативного впечатления от полуфиналов. Уму непостижимо, как голландский арбитр Маккели разглядел пенальти на Стерлинге в овертайме встречи Англии с Данией. Меня в принципе удивила симпатия судьи по отношению к хозяевам — очень много свистков раздавалось в их пользу еще до того момента. А уж 11-метровый — это вообще что-то из космоса! Как так можно?! Это же решающая стадия крупного турнира — и на тебе...

Судя по всему, «Трех львов» очень хотят видеть в финале, но чтобы так тащить за уши... Это неправильно. Думаю, решение Маккели признают ошибочным. И я разочарован, что англичане получили право на решающий матч таким вот образом. Они ведь заслуживали его игрой, куражом в ходе всего Евро и вполне могли добиться своего без помощи рефери.

Теперь о хорошем. Противостояние Италии с Испанией стало украшением чемпионата. Там было все: сумасшедшие скорости, прессинг, контрпрессинг, высочайший уровень командных взаимодействий. Про техническую оснащенность соперников — особенно футболистов «Красной фурии» — даже не говорю, она просто великолепна.

Единственное, меня немного удивила ошибка обороны «Скуадры адзурры» при голе испанцев. Италия — что сборная, что клубы — давно известна надежной защитой, так происходило и на Евро. Но тут два человека спокойно разыграли мяч в одно касание, Мората вывалился по центру... Честно говоря, даже рассмеялся — настолько поразила ситуация, детский промах обороняющихся. Не ожидал такого от итальянцев.

Кстати, когда Испания полностью забрала контроль мяча при счете 1:1, возникло чувство, что сейчас команда Луиса Энрике дожмет оппонента. Италия немного подсдулась, еле выстояла. Однако в целом ее игроки, конечно, тоже молодцы, красавцы!

Видел, какая волна хейта поднялась против Мораты на Пиренеях после поражения в серии пенальти? Парня просто затравили. Совершенно не согласен с критиками. Мбаппе тоже не забил против Швейцарии — что теперь, всех собак на него повесить? Месси и Роналду ошибались при выполнении 11-метровых, да, в футболе такое иногда случается. Но все равно каждый из них остается мастером высочайшего класса. Как и смазавший свою попытку в полуфинале Альваро.

Теперь мы понимаем, почему так высоки оказались ожидания от назначения Манчини в «Зенит». Безусловно, с учетом состава сине-бело-голубых и квалификации тренера можно было добиться намного лучших результатов. Но из того, что слышал сам и читал в СМИ, в Петербурге Роберто чуть ли не как на отдыхе находился. А тут — родная страна, родная команда. Его работа впечатляла и до чемпионата Европы, теперь все только подтвердилось. Так что Манчини в сборной Италии и Манчини в «Зените» — словно два разных человека. Лишний пример того, как иностранец у себя трудится здорово, а приезжает в Россию — и у него ничего не получается.

Если подводить предварительные итоги Евро, то меня порадовала Дания — даже не столько результатом, а именно игрой. Чувствовалось, что и сами футболисты получали огромное удовольствие от процесса, и зрителям команда нравилась. Также еще раз отмечу Италию. В квалификации смотрел не все ее матчи, а тут очень сильное впечатление произвела. Перед стартом турнира говорил, что пора бы уже англичанам выстрелить, там хорошее молодое поколение — Фоден, Маунт, Стерлинг — плюс «дядька» Кейн. Тоже приличный коллектив.

Из персоналий понравился 21-летний датчанин Дамсгор. Пацан здорово забил нашим, на «Уэмбли» отлично исполнил штрафной, открыв счет в полуфинале, хорошо смотрелся в общей игре. Полагаю, что в ближайшее время один из европейских грандов выкупит его у «Сампдории», Миккеля, думаю, ждет большое будущее.

В финале мои симпатии однозначно на стороне Италии. Даже не потому, что англичане, повторю, продрались туда не очень корректно. Я выступал на Апеннинах, поэтому стану переживать за «Скуадру адзурру». А вот прогноз дать крайне сложно: совершенно непредсказуемая пара, тут не то что счет, а просто победителя трудно предугадать. Не исключаю, что вновь станем свидетелями дополнительного времени и серии пенальти. В любом случае жду фантастического футбола — и победы Италии.

В заключение — о тенденциях, которые видны на каждом крупном соревновании. Поражен тем, как ведущие команды вступают в отбор при потере мяча! Соперникам оставляется минимум пространства для маневра — это работает, даже если кто-то защищается достаточно низко, встречая на своей половине. Огромная интенсивность, взаимостраховка, быстрый выход из обороны в атаку, плотность, прессинг и контрпрессинг, уровень взаимодействия игроков — вот то, что вышло на первый план на чемпионате Европы-2020.

Что касается новости о решении РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, то сразу после вылета наших с турнира говорил, что пришла пора перемен в штабе, после такого выступления подобное напрашивалось. Так же посчитало и руководство футбольного союза. При этом мой кандидат остается неизменным — доверил бы национальную команду Валерию Карпину.