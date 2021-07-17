Бонуччи снова пошутил над сборной Англии
21:15
Сборная Италии почти неделю назад стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию. После завершения финальной игры итальянский защитник Леонардо Бонуччи выкрикивал: «Ешьте пасту, ешьте побольше пасты».
Это итальянское выражение, которое часто употребляется в спорте. Оно подразумевает, что сопернику нужно еще подрасти и набраться опыта.
Теперь Леонардо Бонуччи опубликовал совместную фотографию со своим партнером по центру обороны Джорджо Кьеллини. На фото футболисты делят одну тарелку пасты на двоих.
«Мы продолжаем есть пасту. А вы?» — говорится в подписи к фотографии.
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