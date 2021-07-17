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Бонуччи снова пошутил над сборной Англии

21:15
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Сборная Италии почти неделю назад стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию. После завершения финальной игры итальянский защитник Леонардо Бонуччи выкрикивал: «Ешьте пасту, ешьте побольше пасты».

Это итальянское выражение, которое часто употребляется в спорте. Оно подразумевает, что сопернику нужно еще подрасти и набраться опыта.

Теперь Леонардо Бонуччи опубликовал совместную фотографию со своим партнером по центру обороны Джорджо Кьеллини. На фото футболисты делят одну тарелку пасты на двоих.

«Мы продолжаем есть пасту. А вы?» — говорится в подписи к фотографии.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года