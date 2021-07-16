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Манчини — о травме Спинаццолы на Евро: «Появилось еще большее желание выиграть турнир»

16:11
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о защитнике Леонардо Спинаццоле. Он получил серьезную травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1).

«Спинаццола был лучшим крайним защитником Евро. Это был очень важный игрок из-за силы, темпа, техники, которые у него есть. Он не заслужил столь серьезную травму во время такого важного матча.

Это был сложный момент для всех нас. Появилось еще большее желание выиграть турнир, сделать это для него, ведь на тот момент он уже ничем не мог помочь команде», — приводит слова Манчини Football Italia.

11 июля сборная Италии одержала победу над Англией в финале Евро. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В серии пенальти точнее была Италия — 3:2.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/mancini-spinazzola-injury-gave-italy-reason-to-win/

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года