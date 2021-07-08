Обозреватель «СЭ» — о скандальном решении, которое предопределило исход матча.

За этот Евро мы как-то незаметно отвыкли, что исход матчей решают судьи. Отличная работа арбитров в целом плюс ВАР долго давали тот эффект, о котором каждый из нас мечтал все годы своего поклонения футболу, — эффект невозможности обмана.

Но весь чемпионат он продержаться, увы, не смог. И, по странному совпадению, произошло это в интересах команды, которая будет принимать финал. И теперь многие задаются вопросом: сколько фунтов за Стерлинга? Все восприняли это до такой степени болезненно по ясной причине — сборная Дании за этот турнир влюбила в себя Европу. Это была драма, почти трагедия, которая переросла в сказку. А закольцевалась новой драмой.

Сейчас мир склоняет на все лады двух человек — профессионального симулянта Рахима Стерлинга и голландского судью Данни Маккели, назначившего Этот Пенальти. Даже английские комментаторы признают, что 11-метровый — фейковый. Но почему-то вне зоны нашего внимания остался еще один «герой» эпизода — арбитр на ВАР, соотечественник Маккели Пол ван Букел. Вот ведь кого обсуждать надо. Назначить неправедный пенальти в современных условиях — полдела. Надо это еще и подтвердить. Маккели исполнил Казарцева, ван Букел — Еськова. Ребята, очевидно, работали в связке. Не пойму, зачем УЕФА допускает, чтобы судья в поле и судья на ВАР представляли одну страну. Так ведь очевидно легче решить вопрос. Какой смысл заведомо облегчить технологию для исполнения злого умысла? Или такая задача и ставилась?

Хотя, возможно, я на эмоциях и перебарщиваю. Судейские эксперты пишут, что штрафной, с которого Дамсгор блистательно открыл счет, тоже был левым. В таких случаях ВАР пока бессилен, но ничего же не могло помешать Маккели узнать о своей ошибке в перерыве. И вернуть англичанам должок с процентами.

Обиднее всего за Шмейхеля. Большой вратарь, сын большого вратаря, весь полуфинал творил то же самое, что в недавнем победном финале Кубка Англии за «Лестер». Он тащил животом от Стерлинга в упор и от Магуайра из самого уголка. Наконец, даже на мгновение ломал через колено несправедливость от Маккели и ван Букела — брал пенальти от Кейна. Но в пределах 120 минут, к несчастью, при 11-метровых разрешено добивание... Будь на поле у Дании одиннадцать Шмейхелей, их не обыграла бы ни одна команда в мире. Но Шмейхелями там в этот вечер на «Уэмбли» были далеко не все.

И вот тут мы подходим к самому большому парадоксу второго полуфинала. Да, у Гарета Саутгейта в принципе шире и мастеровитее скамейка. Но у Каспера Юльманна совсем не заладилось с заменами, причем провалились люди, начинавшие турнир в стартовом составе, — Васс и Поульсен. Мастера, комфортно чувствовавшие себя в основе, оказались беспомощны в важнейший момент, когда потребовалось входить в игру со скамейки.

Англия начиная с середины второго тайма (ну, минуты с 70-й) безостановочно наращивала давление, и с какого-то момента вопросы стояли уже только так: отобьется ли Дания? Вытащит ли Шмейхель вообще все? В основное время — вытащил. А потом были пенальти и добивание. Вдобавок к автоголу.

В целом по игре Дании еще сильно не хватило своего Кейна. Класс Харри чувствовался в каждом движении, любом открывании. Центрфорвард в этот день сосредоточился на распасовке — он открывался в недодачу, тут же получал мяч чуть в глубине, а крайние форварды в это мгновение открывались «в усы», а Кейн им идеально отдавал. Это явно был план Саутгейта, и он работал. Так Англия и сравняла счет, пусть официально это и автогол.

11-й гол в свои ворота на Евро-2020 — больше, чем на всех предыдущих вместе взятых! Или раньше их просто из жалости засчитывали игрокам атакующей команды? Ну аномалия же какая-то, ей-богу.

Если пара трендов турнира подтвердилась — автоголы перевалили на второй десяток и был смазан очередной пенальти, — то кое-что произошло на этом Евро в первый раз. Причём две вещи в одну секунду. Англия пропустила. И кто-либо забил прямым ударом со штрафного. Да-да, представьте — столько мастеров, и никто не клал со стандартов ни по «девяткам», ни по «шестёркам».

Но вообще с голами тут проблем нет. Ни в одном плей-офф Евро этого века средняя результативность не была выше трёх мячей за игру (максимум — 2,86 в 2008-м). Сейчас — 3,28. То есть даже если в финале будет 0:0, то ниже 3,06 она уже не опустится. Нуля мячей в кубковой стадии пока не было, один — лишь однажды.

Красота! И очень приятно, что комментировавший игру Леонид Слуцкий сделал в целом по турниру, говоря о трендах, вывод о безусловном торжестве атакующего футбола. Это ведь явный отсыл, к чему будет стремиться его «Рубин». И это слышали все его коллеги.

В концовке, правда, Саутгейт оказался верен себе, сделав явно оборонительную замену — Грилиша на Триппьера. Обратная замена ни в чем не повинного Грилиша исключительно из тактических соображений (смена схемы — при переходе на три центральных краек Грилиш был не нужен) — подтверждение того, что истерики по поводу обратных замен Черчесовым Мостового в контрольном и Черышева в официальном матче были полнейшей глупостью. Правило пяти замен увеличивает вероятность таких ситуаций. Главное — что из них получается на выходе.

От обратной замены Черышева стало не лучше и не хуже — все тогда уже было ясно. Саутгейт, заменив Грилиша, спокойно удержал победу и впервые в истории вывел Англию в финал чемпионата Европы.

И вроде бы заслужили англичане эту победу, и вообще «футбол возращается домой». Но что-то не получается этому радоваться. Запашок мешает, и никуда от него не деться — всем, кроме англичан, которым сейчас все равно. Кроме самых совестливых, которых, как всегда, явное меньшинство.

Но у нас-то такой моральной дилеммы нет. Поэтому не знаю, как вы, но я и так-то с большой симпатией относился на Евро-2020 к сборной Италии, а теперь и вовсе буду в финале болеть за нее от всей души. А то, что она на чужом поле не фаворит, сделает это переживание еще сильнее.