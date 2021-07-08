Чем запомнился полуфинал чемпионата Европы.

Решающие матчи Евро-2020 принимает Лондон.

Италия победила Испанию в серии пенальти после неудачного удара Мораты в первом полуфинале на «Уэмбли» во вторник, 6 июля.

Англия прошла Данию в дополнительное время после спорного пенальти за падение Стерлинга в среду, 7 июля.

Четвертый финал Италии

Италия на Евро-2020 до полуфинала играла в доминирующий футбол, ее стиль и характер приносил победы и восторженные отзывы. Против Испании команде Роберто Манчини пришлось много терпеть. Футболисты Луиса Энрике не реализовали свое преимущество во владении мячом, были вынуждены догонять соперника и бить серию пенальти.

«Уэмбли» был заполнен в основном теми зрителями, кто живет в Лондоне — в том числе итальянцами и испанцами (обязательный 10-дневный карантин для многих иностранцев сделал бессмысленным приезд под полуфиналы и финал). Публика создала классную атмосферу, шутила о том, что футбол идет в Рим или Испанию вместо дома, и увидела напряженную и содержательную игру.

Кьеллини и Бонуччи, Вератти и Жоржиньо вместе с партнерами получили серьезную нагрузку в обороне. В ответ основную угрозу для испанцев несли быстрые выпады — и один из них с красивым ударом Кьезы обеспечил итальянцам перевес в счете после часа игры. Команда Энрике при высоком проценте владения провела свой мяч после розыгрыша вышедшего на замену Мораты и Ольмо. Главная молодая звезда Евро-2020 Педри выдал очередной топ-матч с феноменальной точностью передач.

Соперники затянули друг друга в дополнительное время, там уже разбили игру на эпизоды и дошли до серии пенальти. Перед ней Кьеллини подавил Альбу при жеребьевке порядка ударов и ворот. Еще один мем — кадр с Сергеем Карасевым и «его» статуей под трибуной «Уэмбли» (судья — лучший россиянин на этом Евро). Другой — Бонуччи и стюард: празднующего после игры у трибуны защитника приняли за болельщика.

Кьеллини на четвертом Евро установил рекорд турнира по числу матчей против одного и того же соперника — пять против Испании — и задал настроение для сборной в развязке. Унаи Симон отразил первый удар Локателли, но дальше Ольмо промазал мимо створа, Мората не переиграл Доннарумму. Испанский форвард закрепил неприятную статистику серий пенальти и вернулся в статус мема или изгоя, а итальянский вратарь при всем прессинге своих фанатов за историю с уходом из «Милана» в «ПСЖ» вошел в число героев вечера.

Италия продлила серию без поражений до 33 матчей. Мировой рекорд принадлежит Бразилии и Испании — 35. «Скуадра адзурра» вышла в финал чемпионата Европы в четвертый раз в истории.

Первый финал Англии

Англия на Евро-2020 до полуфинала не всегда убеждала даже при территориальном преимуществе и оставляла некоторые сомнения в своем статусе одного из фаворитов. Против датчан команда Гарета Саутгейта выглядела солидно и много времени провела в атаке, сумела отыграться до перерыва и при этом не сняла все вопросы в основное время.

Англичане на этом чемпионате провели вне дома только один матч — четвертьфинал с Украиной в Риме (4:0), в эту среду получили важную поддержку своих заполненных трибун. На «Уэмбли» была заметная датская часть трибун — страстные болельщики главного открытия турнира.

Шмейхель накануне матча иронично отреагировал на вопрос с упоминанием знаменитого слогана, что его команда противопоставит желанию соперника вернуть футбол домой. Сын легенды «МЮ» и победителя Евро-92 напомнил: англичане ни разу не выигрывали чемпионат Европы. В игре один из самых ярких футболистов в истории «Лестера» сделал многое, чтобы датчане оставили хозяев «Уэмбли» без финала.

Дания забила первой, Дамсгор отличился прямым ударом со штрафного — первым из всех участников Евро-2020. Англия впервые пропустила на этом турнире, как только Пикфорд превзошел рекорд Гордона Бэнкса по длительности сухой серии. У легенды и чемпиона мира — 720 минут без пропущенных голов в мае-июле 1966-го, у Джордана в итоге — 725.

Ответный мяч Англии — это 11-й автогол Евро-2020, на котором еще выше подняли планку рекорда по их числу. Кьяр поразил ворота Шмейхеля в попытке опередить Стерлинга. До и после вратарь сборной Дании сделал несколько классных спасений, а его команда все больше и больше терпела в обороне и затянула игру в дополнительное время.

Развязка в конце первого дополнительного тайма вышла скандальной. Стерлинг упал в чужой штрафной в противостоянии с Мехле и Йенсеном, главный арбитр Данни Маккели назначил пенальти, а видеоассистенты его решение подтвердили. Никто из судей полуфинала не признал это очевидной ошибкой (так же как не счел нужным обращать внимание на второй мяч на поле в этой атаке).

Форварда «Манчестер Сити» обвинили в очередной симуляции — у болельщиков и экспертов разброс от серьезного негатива до троллинга в стиле «футбол ныряет домой». Сам Стерлинг не согласен, один из лучших футболистов «Трех львов» на этом турнире сказал: контакт с Мехле был, остальное — неважно.

Кейн не переиграл Шмейхеля при исполнении пенальти, но был первым на добивании. Теперь у нападающего — 10 голов на Евро и чемпионатах мира, он повторил достижение Линекера и имеет шанс переписать рекорд уже на этой неделе. Команда Саутгейта после полуфинала ЧМ-2018 впервые в истории Англии дошла до главного матча чемпионата Европы.

Финал Евро-2020 Италия — Англия пройдет на «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля.

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