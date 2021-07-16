Норрис рассказал о своем состоянии после ограбления после финала Евро-2020

Пилот «Макларен» Ландо Норрис рассказал о своем состоянии после того, как его ограбили после финала Евро-2020 Италия — Англия (1:1; 3:2 — по пенальти).

«В целом, я в порядке, хотя могло быть и лучше. Не буду врать, я не в лучшем состоянии. Нужно немного поработать над собой, в первую очередь, в психологическом плане. Я не очень хорошо спал после этого. Конечно, вечер получился совсем не таким, каким я его хотел увидеть, каким его хотела увидеть вся Англия. И закончился он для меня не лучшим образом. Думаю, мне просто не повезло. Не буду вдаваться в детали, но я благодарен, что нахожусь сейчас здесь. Впрочем, я в тот вечер был не самым неудачливым англичанином на «Уэмбли». Чувствую, что способен сосредоточиться на своей работе, а это самое главное», — приводит Sky Sports слова Норриса.

В вечер после финала Евро-2020 двое хулиганов напали на Норриса на парковке стадиона «Уэмбли» и украли у него часы стоимостью 40 тысяч фунтов.

С 16 по 18 июля пройдет «Гран-при Великобритании».