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Норрис рассказал о своем состоянии после ограбления после финала Евро-2020

09:58
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис рассказал о своем состоянии после того, как его ограбили после финала Евро-2020 Италия — Англия (1:1; 3:2 — по пенальти).

«В целом, я в порядке, хотя могло быть и лучше. Не буду врать, я не в лучшем состоянии. Нужно немного поработать над собой, в первую очередь, в психологическом плане. Я не очень хорошо спал после этого. Конечно, вечер получился совсем не таким, каким я его хотел увидеть, каким его хотела увидеть вся Англия. И закончился он для меня не лучшим образом. Думаю, мне просто не повезло. Не буду вдаваться в детали, но я благодарен, что нахожусь сейчас здесь. Впрочем, я в тот вечер был не самым неудачливым англичанином на «Уэмбли». Чувствую, что способен сосредоточиться на своей работе, а это самое главное», — приводит Sky Sports слова Норриса.

В вечер после финала Евро-2020 двое хулиганов напали на Норриса на парковке стадиона «Уэмбли» и украли у него часы стоимостью 40 тысяч фунтов.

С 16 по 18 июля пройдет «Гран-при Великобритании».

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/news/12433/12356605/british-gp-lando-norris-not-in-perfect-condition-and-struggling-to-sleep-after-wembley-mugging

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Иван Торопцев все материалы автора

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