Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти
Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы, лишь в дополнительное время обыграв Данию — 2:1.
Победный гол англичан — пожалуй, самое спорное решение Евро-2020. На 103-й минуте Рахим Стерлинг вошел в штрафную площадь и упал после единоборства с защитником датчан Йоакимом Мехле.
Рефери Данни Маккели посчитал, что игрок Дании правой ногой зацепил Стерлинга, хотя разглядеть это сложно. Рядом находился еще Матиас Йенсен, но он также не делал акцентированных действий, которые бы тянули на пенальти. После нескольких повторов 11-метровый не показался очевидным, но после изучения момента VAR решение судьи не изменилось.
«По мне, спорный момент. Надо смотреть на правую ногу Мехле. Он ее поставил до того, как Стерлинг уже упал и не было касания. Мое мнение, что не было нарушения правил. Стерлинг уже падал и до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, было ли касание Мехле», — отметил Леонид Слуцкий, комментировавший встречу на Первом канале.
Помимо спорного пенальти во время эпизода с падением Стерлинга на поле был второй мяч у левого углового флажка ворот Дании.
#InghilterraDanimarca due palloni in campo sul fallo del rigore #Var?? C'? qualcuno?? pic.twitter.com/8YclbosKFq— Gli Autogol (@GliAutogol) July 7, 2021
Пенальти с двух попыток реализовал Харри Кейн: с первым ударом Каспер Шмейхель справился, но не смог спасти ворота после добивания. Англия удержала победный счет и вышла в финал благодаря очень сомнительному решению судей.
Даже бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер, много лет проработавший в английском чемпионате, раскритиковал работу судей в эпизоде с пенальти.
«No penalty, I don't understand why VAR has asked the referee to look at it!»— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 7, 2021
Arsene Wenger has had his say on that England penalty... #beINEURO2020 #ENGDEN #EURO2020
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«Это не пенальти. Я не знаю, почему помощники на VAR не попросили судью взглянуть на монитор. В такой момент важно, чтобы судья был полностью уверен в решении, что это пенальти. Для меня это не пенальти. Думаю, бригада VAR подвела судью», — отметил француз.
Один из ведущих итальянских журналистов Танкреди Палмери, чья сборная сыграет с Англией в финале, обыграл знаменитые слова из песни Football's coming home. «Ныряет домой», — написал он.
It's diving home— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 7, 2021
Стерлинг — один из самых критикуемых за нырки игроков чемпионата Англии последних лет. Подобные спорные пенальти после падений англичанина уже назначались и раньше, но не в матчах такого статуса.
Англия на домашнем «Уэмбли» оформила свой первый выход в финал чемпионата Европы и сделала это со скандалом. Такой неочевидный пенальти и нырок Стерлинга смазывает все впечатление от выступления команды Саутгейта.
Хотя сам англичанин, конечно, уверен в своей правоте. «Я вошел в штрафную, соперник выставил правую ногу, она задела мою ногу, очевидный пенальти», — сказал он во флеш-интервью.
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