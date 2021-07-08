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Скандалы Судейство

Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 01:30
7 июля. Англия — Дания — 2:1. Рахим Стерлинг падает в штрафной датчан. Фото AFP
7 июля. Англия — Дания — 2:1. Рахим Стерлинг падает в штрафной датчан. Фото AFP
Теги:
Венгер и Слуцкий говорят, что судья ошибся.
Англия — Дания

Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы, лишь в дополнительное время обыграв Данию — 2:1.

7&nbsp;июля. Англия&nbsp;&mdash; Дания. Харри Кейн бьет пенальти.«А пенальти левый». Реакция соцсетей на решающий момент матча Англии и Дании

Победный гол англичан — пожалуй, самое спорное решение Евро-2020. На 103-й минуте Рахим Стерлинг вошел в штрафную площадь и упал после единоборства с защитником датчан Йоакимом Мехле.

Рефери Данни Маккели посчитал, что игрок Дании правой ногой зацепил Стерлинга, хотя разглядеть это сложно. Рядом находился еще Матиас Йенсен, но он также не делал акцентированных действий, которые бы тянули на пенальти. После нескольких повторов 11-метровый не показался очевидным, но после изучения момента VAR решение судьи не изменилось.

«По мне, спорный момент. Надо смотреть на правую ногу Мехле. Он ее поставил до того, как Стерлинг уже упал и не было касания. Мое мнение, что не было нарушения правил. Стерлинг уже падал и до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, было ли касание Мехле», — отметил Леонид Слуцкий, комментировавший встречу на Первом канале.

Помимо спорного пенальти во время эпизода с падением Стерлинга на поле был второй мяч у левого углового флажка ворот Дании.

Пенальти с двух попыток реализовал Харри Кейн: с первым ударом Каспер Шмейхель справился, но не смог спасти ворота после добивания. Англия удержала победный счет и вышла в финал благодаря очень сомнительному решению судей.

Даже бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер, много лет проработавший в английском чемпионате, раскритиковал работу судей в эпизоде с пенальти.

«Это не пенальти. Я не знаю, почему помощники на VAR не попросили судью взглянуть на монитор. В такой момент важно, чтобы судья был полностью уверен в решении, что это пенальти. Для меня это не пенальти. Думаю, бригада VAR подвела судью», — отметил француз.

Один из ведущих итальянских журналистов Танкреди Палмери, чья сборная сыграет с Англией в финале, обыграл знаменитые слова из песни Football's coming home. «Ныряет домой», — написал он.

Стерлинг — один из самых критикуемых за нырки игроков чемпионата Англии последних лет. Подобные спорные пенальти после падений англичанина уже назначались и раньше, но не в матчах такого статуса.

7&nbsp;июля. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 2:1. Фил Фоден и&nbsp;Харри Кейн.

Англия на домашнем «Уэмбли» оформила свой первый выход в финал чемпионата Европы и сделала это со скандалом. Такой неочевидный пенальти и нырок Стерлинга смазывает все впечатление от выступления команды Саутгейта.

Хотя сам англичанин, конечно, уверен в своей правоте. «Я вошел в штрафную, соперник выставил правую ногу, она задела мою ногу, очевидный пенальти», — сказал он во флеш-интервью.

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