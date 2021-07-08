Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти

Венгер и Слуцкий говорят, что судья ошибся.

Сборная Англии вышла в финал ч емпионата Европы, лишь в дополнительное время обыграв Дани ю — 2:1.

Победный гол англичан — пожалуй, самое спорное решение Евро-2020. На 103-й минуте Рахим Стерлинг вошел в штрафную площадь и упал после единоборства с защитником датчан Йоакимом Мехле .

Рефери Данни Маккели посчитал, что игрок Дании правой ногой зацепил Стерлинга, хотя разглядеть это сложно . Рядом находился еще Матиас Йенсен, но он также не делал акцентирова нных действий, которые бы тянули на пенальти. После нескольких повторов 11- метровый не показался очевидным, но после изучения момента VAR решение судьи не изменилось.

«По мне, спорный момент. Надо смотреть на правую ногу Мехле . Он ее поставил до того, как Стерлинг уже упал и не было касания. Мое мнение, что не было нарушения правил. Стерлинг уже падал и до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, было ли касание Мехле », — отметил Леонид Слуцкий, комментировавший встречу на Первом канале.

Помимо спорного пенальти во время эпизода с падением Стерлинга на поле был второй мяч у левого углового флажка ворот Дании.

Пенальти с двух попыток реализовал Харри Кейн: с первым ударом Каспер Шмейхель справился, но не смог спасти ворота после добивания. Англия удержала победный счет и вышла в финал благодаря очень сомнительному решению судей.

Даже бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер, много лет проработавший в английском чемпионате, раскритиковал работу судей в эпизоде с пенальти.

«No penalty, I don't understand why VAR has asked the referee to look at it!»



Arsene Wenger has had his say on that England penalty... #beINEURO2020 #ENGDEN #EURO2020



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«Это не пенальти. Я не знаю, почему помощники на VAR не попросили судью взглянуть на монитор . В такой момент важно, чтобы судья был полностью уверен в решении, что это пенальти. Для меня это не пенальти. Думаю, бригада VAR подвела судью», — отметил француз.

Один из ведущих итальянских журналистов Танкреди Палмери, чья сборная сыграет с Англией в финале, обыграл знаменитые слова из песни Football's coming home. « Ныряет домой», — написал он.

It's diving home — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 7, 2021

Стерлинг — один из самых критикуемых за нырки игроков чемпионата Англии последних лет. Подобные спорные пенальти после падений англичанина уже назначались и раньше, но не в матчах такого статуса.

Англия на домашнем «Уэмбли» оформила свой первый выход в финал чемпионата Европы и сделала это со скандалом. Такой неочевидный пенальти и нырок Стерлинга смазывает все впечатление от выступления команды Саутгейта.