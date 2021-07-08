«Три льва» прошли скандинавов в полуфинале Евро-2020 за счет крайне спорного пенальти, назначенного в дополнительное время.

Евро-2020. 1/2 финала

Англия — Дания — 2:1 д.в. (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дамсгор, 30 (0:1). Кьер, 39 — в свои ворота (1:1). Кейн, 104 (2:1).

Нереализованный пенальти: Кейн, 104 (вратарь)

Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Стоунс, Магуайр, Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95), Сака (Грилиш, 69. Триппьер, 106), Филлипс, Кейн, Стерлинг.

Дания: Шмейхель, Кьер, Вестергор (Винн, 105), Кристенсен (Андерсен, 79), Стрюгер Ларсен (Васс, 68), Мехле, Дилэйни (Йенсен, 88), Хейбьерг, Брэйтуэйт, Дольберг (Нергор, 67), Дамсгор (Поульсен, 65).

Предупреждения: Магуайр, 49. Васс, 72.

Судьи: Маккели. де Фрис, Стегстра (все — Голландия).

ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Гиттельманн (Германия), Гиль (Польша).

7 июля. Лондон. Стадион «Уэмбли».

Второй подряд выход сборной Англии в полуфинал крупного турнира вскрыл масштабное заблуждение, о котором перед игрой говорил главный тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт. «У нас не настолько хорошая история выступлений на подобных соревнованиях, как многие считают. Сейчас наши игроки ломают барьеры», — подчеркивал он. Англичан принято считать фаворитами и называть родоначальниками футбола, но бэкграунд у них действительно очень и очень скромный. Была победа на домашнем чемпионате мира в 1966-м. И все — даже до финалов на ЧМ или ЧЕ команда не доходила. В отличие от тех же датчан, которые выигрывали Евро 29 лет назад.

«Football's coming home», — твердит в эти дни вся Англия. Песня, написанная к Евро-1996, обрела новую жизнь и прочно связала нынешнюю сборную с той, за которую выступали Ширер и Гаскойн до сих пор обожаемую всей страной. Четверть века назад «Три льва» на домашнем турнире уступила немцам по пенальти в полуфинале. Причем решающий 11-метровый тогда не забил Саутгейт. Об этом ему сейчас напоминали перед встречей с Германией в 1/8 финала, и вот еще один повод — снова матч за выход в финал Евро на «Уэмбли»...

На Данию Саутгейт выбрал тактику с четырьмя защитниками — как против Украины. Состав вообще получился практически таким же, за одним исключением — Сака вышел вместо Санчо на фланге атаки. От датчан тоже никаких сюрпризов не последовало.

Обе команды вышли на поле максимально заряженными. Правда, не всегда это шло на пользу — сумбура хватало. Насколько вообще могут быть сумбурными действия столь организованных коллективов. За полтайма британцы перепробовали практически все — атаки через фланги, длинные передачи, пытались проникать между линиями. Навесы тоже не работали — достаточно посмотреть на антропометрию центра датской обороны.

В итоге первыми забили датчане: Дамсгору удался классный удар со штрафного, Пикфорд не потащил. Сразу вспомнился Сафонов, запустивший в Копенгагене от того же Дамсгора... Ну а момент на «Уэмбли» получился абсолютно уникальный: это был первый гол со штрафного на Евро-2020 — и первый пропущенный англичанами мяч на этом ЧЕ. Но Пикфорд все же успел побить вечный «сухой» рекорд Гордона Бэнкса, установленный в том самом 1966-м.

На то, чтобы переварить произошедшее, потребовалось время. Но не англичанам — они пришли в себя очень быстро. Сначала отличный момент запорол Стерлинг, а затем ему не дал забить Кьер, сыгравший на опережение и оформивший 11-й автогол на турнире. А сделал все в том эпизоде Сака, чей прострел стал результативным.

Во втором тайме пришло осознание, что это самый зрелищный матч сборной Англии на этом Евро. Шмейхель тащил мертвый мяч от Магуайра, Пикфорд парировал сложный удар Дольберга, затем в ворота датчан едва не влетел еще один автогол... Моментов хватало, но за 15 минут до конца они иссякли. Как будто на «Уэмбли» прозвенел будильник: не время рисковать. Так игра органично перетекла в дополнительное время, хотя в овертайме англичане здорово прижали соперника.

Хозяева сделали все, чтобы не доводить дело до серии пенальти. Раскачать оборону скандинавов удалось Стерлингу, который заработал пенальти. Крайне, надо признать, спорный. Бить взялся Кейн и... Шмейхель потащил. Но главному английскому бомбардиру дали шанс добить — трибуны сошли с ума!

Саутгейт перестраховался перед вторым дополнительным таймом и перешел на игру в три центральных защитника. Это стало приговором для датчан, для которых сказка этого Евро закончилась в полуфинале.

Англия же впервые за 55 лет вышла в финал и получила шанс впервые в истории выиграть чемпионат Европы. Это уже большое достижение, но уступить итальянцам финал на «Уэмбли» будет трагедией. Страшно даже представить, как нация станет жить с этой раной еще полвека до следующего финала.