Сборную Италии наградили орденами за победу на Евро-2020

Президент Италии Серджо Маттарелла наградил игроков сборной орденами за победу на Евро-2020.

Все игроки и тренерский штаб получили высший орден страны — «За заслуги перед Итальянской Республикой». Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина и главный тренер команды Роберто Манчини стали великими офицерами (третья по значимости степень ордена из шести).

Менеджер команды Габриэле Ориали и глава делегации сборной Джанлука Виалли получили статус командора ордена (4-я степень). Капитан Джорджо Кьеллини стал офицером ордена (5-я степень), а все остальные игроки — кавалерами (6-я степень).

В финале Евро-2020 сборная Италии победила Англию (1:1, пенальти — 3:2). Команда выиграла чемпионат Европы во второй раз в своей истории.