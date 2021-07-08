«Этот пенальти слишком дешевый». Реакция на падение Стерлинга и выход Англии в финал

Что думают о матче с Данией участники и эксперты.

Обыграв Данию в дополнительное время, Англия впервые в своей истории вышла в финал Евро. Однако победу англичане добыли благодаря спорному пенальти. Рахим Стерлинг обыграл Йоакима Мехле, вошел в штрафную, где его окружили тот же Мехле и Матиас Йенсен. Арбитр Данни Маккели решил, что кто-то из них (или сразу оба) сбил Стерлинга и назначил 11-метровый. Каспер Шмейхель отбил удар Харри Кейна, но тот оказался первым на добивании и послал мяч в сетку.

Стерлинг провел отличный матч, и в Англии его считают героем. Авторитетное издание The Guardian поставило ему оценку 8 из 10: «Обострял, даже когда у команды ничего не получалось. Вынудил Кьера забить в свои ворота и заработал пенальти». Такие же оценки получили Кайл Уокер и Харри Кейн.

Сам Стерлинг не сомневается в том, что его сбили: «Это определенно пенальти. Я вошел в штрафную, он выставил ногу, чистый пенальти».

Защитник сборной Дании Янник Вестергор обратил внимание на использование лазерных указок английскими болельщиками во время матчей: «Я не знаю, было ли это при пенальти, но во время матча точно. Зрители поступили нечестно. Но когда столько на кону, все средства хороши. Я заметил это и оповестил судью еще в первом тайме».

К слову, при одиннадцатиметровом зеленый свет попадал на лицо датского вратаря.

It appears as though Kasper Schmeichel had a laser pointed at him during the penalty ? pic.twitter.com/EbTGTLDpZl — International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 8, 2021

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн не согласился с решением рефери и указал на еще одну ошибку: «Сегодня многое было против нас. Я пересмотрел пенальти, тонкий момент. Довольно долго на поле было два мяча. Мы сделали все, что могли. Я пытался привлечь внимание резервного судьи к тому, что на поле было два мяча за пять секунд до того, как там пробежал Стерлинг. В другом моменте матча судья был достаточно быстр, чтобы свистнуть».

Полузащитник датчан Пьер-Эмиль Хейбьерг предложил воспользоваться практикой из других видов спорта в отношении футбольных арбитров: «Может быть, с этого момента будем давать судьям микрофон, чтобы они объясняли свои решения?»

Заявлявший до матча о коррупции УЕФА при выборе судей на важные матчи экс-арбитр Юнас Эрикссон не остался в стороне и после игры. «Это слишком дешевый пенальти для полуфинала Евро. Больше всего я удивлен и зол на ВАР. Они не оповестили судью. ВАР определяет, какая команда пройдет дальше, они должны включаться в такие эпизоды», — сказал Эрикссон шведскому изданию svt.se.

В Англии тоже нашлись несогласные с решение Маккели. Бывший защитник сборной Майка Ричардс при этом отметил общий уровень судейства на Евро-2020: «Мы все фанаты сборной Англии, но нужно сказать все как есть. Я думаю, что судьи и их решения на турнире были фантастическими, но я не понимаю, как этот пенальти не был отменен».

Отработавший много лет в Англии тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что сборная «трех львов» заслужила выход в финал, но без этого одиннадцатиметрового: «Там не было пенальти. Рефери не сможет сегодня нормально спать».

? "It was never a penalty, I don’t believe the referee is going to sleep well!”



Jose Mourinho insists England deserved to beat Denmark, but Raheem Sterling was fortunate to win his penalty#ENG #ENGDEN #EURO2020https://t.co/GaErQ31Q7m — talkSPORT (@talkSPORT) July 8, 2021

Со своим старым оппонентом согласен и Арсен Венгер.

«Это не пенальти. Я не знаю, почему помощники на ВАР не попросили судью взглянуть на монитор. В такой момент важно, чтобы судья был полностью уверен в решении, что это пенальти. Для меня это не пенальти. Думаю, бригада ВАР подвела судью», — сказал знаменитый француз.

"No penalty, I don't understand why VAR has asked the referee to look at it!"



Arsene Wenger has had his say on that England penalty... #beINEURO2020 #ENGDEN #EURO2020



Watch Now - https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/cYiv030Aw4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 7, 2021

А лучше всего высказался известный итальянский журналист Танкреди Палмьери, обыгравший строчки хита Footballcominghome — «Футбол возвращается домой», который распевают фанаты сборной Англии. «Ныряет домой», — написал Палмьери.

It’s diving home — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 7, 2021

В остальном же англичане, как и подобает финалистам, ищут позитивные стороны вчерашней игры. Например, Кейн догнал Гари Линекера по количеству голов на крупных турнирах. Теперь оба нападающих забили по 10 мячей.

??????? Goals for England at major tournaments:



??1?0? Gary Lineker

??1?0? Harry Kane

??0?9? Alan Shearer

??0?7? Wayne Rooney#EURO2020 | #ENG pic.twitter.com/XK5W06xBNv — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021

Не обошлось без перечисления молодежи, которая в 2017 году выигрывала крупные турниры с командами своих возрастов. «В 2017-м Англия выиграла свой первый ЧМ до 17 лет с Филом Фоденом и Джейдоном Санчо, первый Евро U-19 с Рисом Джеймсом и Мэйсоном Маунтом, первый ЧМ до 20 лет с Домиником Калверт-Льюином. Спустя четыре года все они в финале взрослого Евро», — пишет Squawka Football.

In 2017, England won...



? Their first U17 World Cup with Phil Foden & Jadon Sancho



? Their first U19 Euros with Reece James & Mason Mount



? Their first U20 World Cup with Dominic Calvert-Lewin



Four years later, #ENG reach their first men's Euros final with all of them. ? pic.twitter.com/3pZpI56O37 — Squawka Football (@Squawka) July 8, 2021

В ESPN поспешили тут же немного спустить хозяев Евро-2020 с небес на землю: «Англия ни разу не обыграла Италию на четырех предыдущих на крупных турнирах».

England is winless in their four previous games vs. Italy in major tournaments ? pic.twitter.com/v8FKqSAV7v — ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2021

Датчане поблагодарили всех своих болельщиков за этот турнир.

Til jer, der har v?ret med i K?benhavn, Amsterdam, Baku og London.

Til jer, der har fulgt med fra hele landet. Fra stuerne, festerne i klubhusene, de store pladser.

Til jer, der har st?ttet os, n?r vi havde brug for det.

Til jer, der aldrig kommer til at glemme sommeren ‘21.



Tak pic.twitter.com/WLhc5VW4zz — DBU - En Del Af Noget St?rre (@DBUfodbold) July 7, 2021

А главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал Данию недооцененной: «Дания очень недооцененная команда, они доставили нам много проблем». Но разве кто-то будет недооценивать эту команду после такого турнира?