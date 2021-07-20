Манчини: «Эта Италия останется в учебниках истории. Победу на Евро можно сравнить с ЧМ-2006»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о победе на чемпионате Европы-2020 по футболу и рассказал о своих ощущениях после турнира.

«Как чемпион Европы я чувствую себя очень хорошо. Это действительно отличное ощущение, и я абсолютно счастлив, особенно за всех итальянцев. Мы все счастливы, потому что создали нечто экстраординарное. Эта Италия останется в учебниках истории.

Эту победу можно сравнить с чемпионатом мира-2006. Потому что надо сделать великие дела, чтобы выиграть определенные титулы — и ребята из моей команды справились с этим.

В чем секрет? Мы начали работать три года назад и продолжаем это делать с очень хорошими парнями до сегодняшнего дня. У нас сформировался отличный командный дух, и эти ребята показали его на Евро. Они выложились на все сто", — приводит слова Манчини Sky Sport Italia.

11 июля в Лондоне в финале Евро-2020 Италия выиграла у Англии (1:1, 3-2 — по пен.).